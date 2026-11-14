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Bayern de Munique e Bayer Leverkusen monitoram de perto Brajan Gruda, atacante do Brighton & Hove Albion, após sua impressionante passagem por empréstimo pelo RB Leipzig. O jogador de 22 anos chamou a atenção de vários gigantes europeus com dois gols e cinco assistências em todas as competições na Alemanha nesta temporada.

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Gigantes alemães monitoram meia de criação emprestado

Segundo o TEAMtalk, os dois clubes da Bundesliga acompanham de perto Gruda, que vive boa fase de volta a seu país natal após deixar por empréstimo o litoral sul. O meia chegou ao Amex Stadium vindo do Mainz por 25 milhões de libras no verão de 2024, mas teve dificuldades para conquistar uma vaga regular entre os titulares. O técnico Fabian Hurzeler acabou autorizando seu empréstimo depois de admitir que não poderia garantir a ele tempo de jogo suficiente.

Versatilidade tática atrai interesse de clubes europeus

Desde que voltou à primeira divisão alemã, o jovem ex-jogador do Mainz revitalizou a carreira e entrou de vez no radar de rivais nacionais e de vários outros clubes de elite do continente. A reportagem afirma que os responsáveis pelas contratações no Allianz Arena e na BayArena ficaram particularmente impressionados com sua capacidade de atuar em diferentes funções no terço final do campo.

Capaz de atuar tanto como meia-atacante de ofício quanto como falso nove, o jogador de 22 anos oferece considerável flexibilidade tática aos clubes interessados. Além de sua contribuição criativa nas imediações da área, os observadores também elogiaram sua dedicação constante sem a bola e sua capacidade de liderar uma pressão alta e agressiva.

Cláusula de compra complica definição do futuro

O clube que atualmente conta com ele por empréstimo, por sua vez, está satisfeito com seu desempenho e tem a obrigação de tornar a transferência definitiva por cerca de 25 milhões de libras caso o jogador atinja um número específico de partidas. No entanto, pessoas a par da situação indicam que não há garantia de que essas condições contratuais sejam cumpridas, o que deixa outros clubes alemães atentos antes das próximas janelas de transferências.

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Embora o Brighton queira manter seus principais jogadores durante a janela de janeiro, o clube abriu mão, na prática, do controle sobre o futuro do alemão ao incluir uma cláusula de compra no acordo. Independentemente de as condições relativas ao número de partidas serem formalmente cumpridas, a expectativa é de que os dirigentes na Saxônia exerçam a opção de contratá-lo em definitivo.

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Saída no verão pode financiar reformulação do elenco

Se o Leipzig hesitar por qualquer motivo, Bayern e Leverkusen estarão prontos para agir, já que a passagem de Gruda pelo clube ao qual pertence parece praticamente encerrada. A venda do atacante ajudaria a financiar uma movimentada janela de verão em 2027 para o Brighton, que enfrentará uma grande batalha para manter seus jogadores mais cobiçados e o técnico Hurzeler caso não consiga a classificação para a Champions League. Agora, resta saber qual será o destino definitivo de Gruda na Alemanha.