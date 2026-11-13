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Villarreal CF v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Adhe Makayasa
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Bayern de Munique é avisado de que não tem “nenhuma chance” de contratar o ponta Desire Doue, do Paris Saint-Germain, com o custo da negociação fora do alcance do gigante da Bundesliga

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O Bayern de Munique foi alertado de que não tem chance de tirar o ponta Desire Doue do Paris Saint-Germain, já que o valor de uma possível negociação está além de suas possibilidades. Apesar da admiração de longa data do campeão da Bundesliga pelo jogador de 21 anos da seleção francesa, sua crescente valorização na capital francesa tornou uma futura transferência inviável.

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Alto custo impede Bayern de contratar atacante francês 

Informações do CFBayern Insider indicam que o atual campeão alemão simplesmente não consegue arcar com as condições financeiras necessárias para levar Doue à Allianz Arena. Embora o atacante francês também tenha despertado o interesse de grandes clubes da Premier League, uma transferência para Munique agora é vista como completamente inviável. O Bayern já havia tentado contratar o jovem e apresentado propostas de contrato antes de ele deixar o Rennes rumo a Paris, em agosto de 2024.

Investida frustrada deixa arrependimento duradouro no mercado de transferências 

Desde que chegou ao Parc des Princes, Doue se destacou sob o comando de Luis Enrique, ajudando o gigante francês a conquistar dois títulos consecutivos da Champions League e somando cinco gols e quatro assistências em 14 partidas por todas as competições nesta temporada.

Ao falar sobre a tentativa frustrada do Bayern, o jornalista Christian Falk explicou: "Ele é um jogador muito empolgante, e o Bayern tentou levá-lo para Sabener Strasse [centro de treinamento do Bayern], mas era caro demais na época, e ele decidiu ir para Paris.

"É uma daquelas transferências em que você pensa: se não conseguiu contratá-lo como jovem talento quando todos o queriam, não vai contratá-lo quando ele for um profissional mais experiente."

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Restrições financeiras impedem futura disputa pela contratação 

Com o jogador de 21 anos vinculado ao PSG por contrato até 30 de junho de 2029, o campeão europeu não tem intenção de vender um de seus atletas mais valiosos.

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Ao explicar por que a direção do Bayern precisa buscar outras opções, apesar de ter identificado o talento do jogador cedo, Falk acrescentou: "Ele está jogando muito bem em Paris, e não há nenhuma chance de o Bayern pagar o valor que o PSG pediria [embora não queira vendê-lo] pelo atacante. Lamento muito, mas é tarde demais para o Bayern de Munique fazer essa contratação.

"O lado positivo, claro, é que o Bayern percebeu muito cedo o quanto esse jogador poderia ser bom. Fica claro que o Bayern de Munique teve uma avaliação certeira. No entanto, o clube não tem dinheiro, como outros clubes têm, para acumular jogadores dessa faixa etária."

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Lesão no rosto interrompe participação pela seleção 

Enquanto o Bayern volta sua atenção para alvos financeiramente acessíveis de olho em janeiro, Doue se recupera de uma dolorosa lesão no rosto sofrida na derrota da França por 3 a 1 para a Itália pela Liga das Nações da Uefa, na quinta-feira. Uma forte colisão com o meio-campista italiano Davide Frattesi, que deixou o campo com o cotovelo sangrando, obrigou o ponta a sair depois que uma cotovelada na boca deixou um de seus dentes da frente solto e visivelmente desalinhado. Ele agora passará por tratamento odontológico antes de voltar a Paris.