Alto custo impede Bayern de contratar atacante francês
Informações do CFBayern Insider indicam que o atual campeão alemão simplesmente não consegue arcar com as condições financeiras necessárias para levar Doue à Allianz Arena. Embora o atacante francês também tenha despertado o interesse de grandes clubes da Premier League, uma transferência para Munique agora é vista como completamente inviável. O Bayern já havia tentado contratar o jovem e apresentado propostas de contrato antes de ele deixar o Rennes rumo a Paris, em agosto de 2024.
Investida frustrada deixa arrependimento duradouro no mercado de transferências
Desde que chegou ao Parc des Princes, Doue se destacou sob o comando de Luis Enrique, ajudando o gigante francês a conquistar dois títulos consecutivos da Champions League e somando cinco gols e quatro assistências em 14 partidas por todas as competições nesta temporada.
Ao falar sobre a tentativa frustrada do Bayern, o jornalista Christian Falk explicou: "Ele é um jogador muito empolgante, e o Bayern tentou levá-lo para Sabener Strasse [centro de treinamento do Bayern], mas era caro demais na época, e ele decidiu ir para Paris.
"É uma daquelas transferências em que você pensa: se não conseguiu contratá-lo como jovem talento quando todos o queriam, não vai contratá-lo quando ele for um profissional mais experiente."
Restrições financeiras impedem futura disputa pela contratação
Com o jogador de 21 anos vinculado ao PSG por contrato até 30 de junho de 2029, o campeão europeu não tem intenção de vender um de seus atletas mais valiosos.
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Ao explicar por que a direção do Bayern precisa buscar outras opções, apesar de ter identificado o talento do jogador cedo, Falk acrescentou: "Ele está jogando muito bem em Paris, e não há nenhuma chance de o Bayern pagar o valor que o PSG pediria [embora não queira vendê-lo] pelo atacante. Lamento muito, mas é tarde demais para o Bayern de Munique fazer essa contratação.
"O lado positivo, claro, é que o Bayern percebeu muito cedo o quanto esse jogador poderia ser bom. Fica claro que o Bayern de Munique teve uma avaliação certeira. No entanto, o clube não tem dinheiro, como outros clubes têm, para acumular jogadores dessa faixa etária."
Lesão no rosto interrompe participação pela seleção
Enquanto o Bayern volta sua atenção para alvos financeiramente acessíveis de olho em janeiro, Doue se recupera de uma dolorosa lesão no rosto sofrida na derrota da França por 3 a 1 para a Itália pela Liga das Nações da Uefa, na quinta-feira. Uma forte colisão com o meio-campista italiano Davide Frattesi, que deixou o campo com o cotovelo sangrando, obrigou o ponta a sair depois que uma cotovelada na boca deixou um de seus dentes da frente solto e visivelmente desalinhado. Ele agora passará por tratamento odontológico antes de voltar a Paris.