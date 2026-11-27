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O Bayern de Munique confirmou oficialmente que Joshua Kimmich não sofrerá punição disciplinar após criticar publicamente a direção do clube. O jogador da seleção alemã questionou a forma como os dirigentes lidaram com Jamal Musiala, o que gerou rumores de um possível racha nos bastidores da Allianz Arena.

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Kimmich não será multado após críticas

O diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund, procurou reduzir a tensão no clube ao confirmar que Kimmich não será punido por suas declarações recentes . O versátil meio-campista ganhou destaque ao questionar publicamente a direção do clube por considerar que ela não protegeu o jovem astro Musiala. Apesar do risco de atritos internos, o clube decidiu não aplicar uma multa ao jogador de 31 anos.

Freund abordou o assunto em uma entrevista à imprensa e afirmou que Kimmich não receberá “nenhuma multa” pelas declarações, segundo a Sky Germany. “Nunca discutimos isso, e aplicar uma multa nunca foi assunto de conversa. Temos semanas intensas e importantes pela frente. Precisamos de toda a nossa energia para isso. É um momento difícil, mas coisas boas também podem surgir de momentos assim. Vamos superar essa fase. É nisso que estamos focados. Estamos concentrados nos próximos jogos, porque temos muitos em pouco tempo”, declarou Freund.

Kompany prioriza confronto com o Hamburgo

Enquanto a diretoria lida com a repercussão da entrevista de Kimmich, o técnico Vincent Kompany está determinado a manter o elenco afastado da polêmica. Antes de um confronto importante com o Hamburgo pela Bundesliga, o treinador belga afirmou que a discussão sobre Musiala não é assunto dentro do time. Ele cobra uma reação profissional após a decepcionante derrota por 2 a 1 para o Lille na Champions League.

Kompany foi direto ao ser questionado sobre as distrações: “Tenho que decepcionar vocês: isso não ocupa a cabeça de todos. Há uma prioridade absoluta: Bayern contra o HSV. É só isso que importa.”

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Kompany não confirma Musiala como titular

Sobre a disponibilidade do próprio Musiala, Kompany não confirmou se o meia voltará imediatamente à escalação titular. Musiala e Luis Diaz estão perto de recuperar a plena forma física, mas a comissão técnica tem receio de apressar seus retornos diante da falta de opções em outras partes do elenco. Kompany destacou que precisará de “todo o elenco” para enfrentar a alta carga de jogos das próximas semanas.

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O treinador espera que seus jogadores mostrem determinação em Hamburgo para deixar para trás o revés na competição europeia. “Só precisamos ver o time lutar e estar pronto para vencer este jogo também. Isso exige muita força e energia agora. E meu papel como técnico é fazer com que a gente conquiste pontos. Este jogo é muito importante para nós”, concluiu.

Uma grave crise de lesões

A pressão sobre Kompany aumenta com a extensa lista de lesionados, que reduziu suas opções no elenco. Jogadores importantes como Harry Kane , Serge Gnabry, Alphonso Davies e Manuel Neuer estão fora de ação, deixando lacunas significativas para o técnico preencher. Apesar das ausências, Kompany se recusou a usar a situação médica como desculpa para um desempenho ruim.

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“Essa é a nossa realidade: temos 130 gols fora do elenco. Mesmo assim, mantemos a mesma exigência: queremos vencer”, explicou Kompany. Ele tirou o foco dos destaques individuais e o colocou na responsabilidade coletiva: “Neste momento, temos apenas uma estrela: o time. Meu foco está nessa estrela.”