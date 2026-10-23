No X, o maior campeão alemão escreveu que o treinador está "sob cuidados médicos". A nota prossegue: "Vincent Kompany precisou receber atendimento médico na sexta-feira após passar mal e desmaiar durante um treino do time amador do Bayern de Munique. O técnico da equipe principal acompanhava a atividade do segundo time. Kompany passará por exames detalhados no hospital e permanecerá sob cuidados médicos. Até segunda ordem, sua comissão técnica ficará responsável pelos treinos e jogos."

O diretor de futebol do Bayern, Max Eberl, disse: "A saúde de Vincent Kompany é nossa prioridade máxima. Nós, do Bayern de Munique, faremos tudo para que ele se recupere rapidamente." Kompany receberá "todos os cuidados médicos e o apoio necessários, além de todo o tempo de que precisar. Sua comissão técnica, na qual confiamos plenamente, assumirá suas funções. Todos nós, do Bayern de Munique, desejamos uma rápida recuperação ao Vinnie."

Mais cedo, Bild e Sky haviam noticiado à tarde que Kompany foi levado a um hospital de Munique acompanhado por um médico de emergência. Um helicóptero também pousou no centro de treinamento do Bayern, na Säbener Straße, mas não foi necessário utilizá-lo.

Nos últimos dias, Kompany vinha enfrentando uma infecção viral. Por isso, perdeu, entre outras atividades, o último treino e a entrevista coletiva antes do jogo da Champions League contra o Arsenal (2 a 2).

Kompany estava doente nos dias anteriores ao jogo contra o Arsenal

A entrevista coletiva antes da partida contra o Arsenal foi concedida pelo auxiliar de Kompany, Aaron Danks. Na terça-feira, ele disse sobre o treinador: "É muito importante que ele descanse." Kompany havia, entre outras coisas, "sentido dores nas pernas".

Na partida, porém, o belga voltou a ficar no banco de reservas na Allianz Arena. Kompany falou sobre a doença: "Como treinador, a gente sempre quer fazer tudo. Peguei um vírus bem forte na semana passada e, claro, não dei ouvidos ao meu corpo. Até que, em determinado momento, meu corpo disse: agora pare!"

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