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1. FC Union Berlin v FC Schalke 04 - Bundesliga 2026/27Getty Images
Adhe Makayasa
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Bayern de Munique cogita contratação surpreendente de Loris Karius em reformulação do setor de goleiros para a era pós-Manuel Neuer

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O Bayern de Munique avalia uma surpreendente contratação do ex-goleiro do Liverpool Loris Karius enquanto se prepara para a esperada aposentadoria, no verão, de Manuel Neuer, capitão do clube há muitos anos. Com Jonas Urbig apontado internamente para se tornar o próximo goleiro titular, a diretoria do clube quer contratar um reserva experiente para a próxima temporada.

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Bayern de Munique inclui goleiros experientes em lista de candidatos a reserva 

Segundo os repórteres Florian Plettenberg e Florian Hartmann, da Sky Sport, o Bayern de Munique incluiu Karius em uma lista de goleiros experientes para apoiar o alemão Urbig na próxima temporada. Internamente, dirigentes do clube já decidiram que Urbig assumirá a titularidade quando Neuer pendurar as luvas, após 16 anos na Baviera. Por isso, os responsáveis pelas contratações buscam um ou mais goleiros veteranos que possam oferecer cobertura confiável e disputar a posição.

Lesões recorrentes aceleram despedida do veterano 

Após disputar 607 partidas pelo maior campeão alemão, Neuer, de 40 anos, deve encerrar sua carreira de destaque ao fim da temporada atual. O campeão da Copa do Mundo de 2014 sofreu mais um revés físico na partida fora de casa contra o Mainz, no último fim de semana, e está fora pelo restante do ano.

Foi a quarta vez em 2026 que o goleiro veterano precisou deixar uma partida. Até então, em toda a carreira, ele nunca havia sido substituído mais de duas vezes em um mesmo ano. Apesar dos problemas físicos cada vez mais frequentes, Neuer não planeja se aposentar imediatamente, no meio da temporada. Ele está determinado a se recuperar de uma ruptura parcial de um tendão no pé direito e voltar ao gol no ano que vem.

Goleiro do Fulham integra lista de três candidatos 

Embora Karius seja visto pelos dirigentes da Sabener Strasse como um candidato interessante para oferecer experiência como reserva de Urbig, Oliver Baumann segue como o principal alvo da diretoria, graças às atuações consistentes nas últimas temporadas.

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Além de Karius e Baumann, a direção do Bayern de Munique também avalia contratar Bernd Leno, goleiro do Fulham. Segundo o veículo alemão, Leno, de 34 anos, gostaria de se transferir para Munique e está disposto a aceitar a condição de reserva, especialmente porque o retorno ao sul da Alemanha o deixaria mais perto da casa de sua família, nas proximidades de Stuttgart.

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Situações contratuais influenciam planejamento para o verão 

Embora o contrato atual de Leno em Craven Cottage termine ao fim da temporada, o Fulham, da Premier League, tem a opção de prolongar sua permanência no oeste de Londres. Nos próximos meses, a direção do Bayern de Munique avaliará se deve contratar Baumann, Leno ou Karius para completar a reformulação do setor de goleiros ao lado de Urbig. Enquanto isso, o clube terá de disputar os últimos jogos de 2026 sem Neuer, lesionado, antes do retorno esperado do goleiro em janeiro.