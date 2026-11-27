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Os olhares dos grandes clubes da Europa se voltam para um jovem atacante belga, cujo nome desponta como candidato a incendiar a disputa no próximo mercado de transferências. O Bayern de Munique entrou na briga por sua contratação, um movimento que pode complicar os planos do Barcelona, que acompanha sua evolução há algum tempo. A expectativa é de que o valor do negócio chegue a 70 milhões de euros no meio de 2027.

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O jornalista Christian Falk, do jornal alemão “Bild”, revelou que o Bayern de Munique já iniciou contatos preliminares com os representantes de Nicolò Tresoldi, atacante do Club Brugge, para discutir a possibilidade de contratá-lo no futuro. Segundo Falk, o jogador está na lista de interesses do clube bávaro, e os dirigentes estão conversando com seus representantes para avaliar as chances de fechar o negócio.

O movimento alemão se explica pelo grande apreço que Tresoldi desfruta dentro do clube. Ele foi um dos jogadores que mais impressionaram Nils Schmadtke, diretor de contratações do Bayern de Munique, que se prepara para deixar o cargo em janeiro. A saída prevista, porém, não afeta o interesse da diretoria pelo jovem atacante, visto como um investimento promissor para o futuro, sobretudo por sua capacidade de marcar gols e por seu potencial de evolução.

Apesar dos contatos antecipados, o negócio não deve ser definido na próxima janela de transferências de inverno. O Club Brugge não pretende abrir mão de uma de suas principais peças ofensivas no meio da temporada, e o Bayern também não planeja apressar a negociação. A expectativa é de que o meio de 2027 seja o momento mais provável para uma investida séria, enquanto cresce a concorrência pelo jogador entre os grandes clubes europeus.

Do outro lado, o Barcelona segue acompanhando o atacante de perto e enviou olheiros para observá-lo no confronto entre Club Brugge e Liverpool pela Champions League, de acordo com o jornal belga “Het Nieuwsblad”.

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O clube catalão, no entanto, ainda não passou à fase de contato com os representantes do jogador nem abriu negociações oficiais com o clube dele. Além do Bayern de Munique, o Milan também aparece entre os interessados em seu futebol.

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O interesse por Tresoldi se apoia nos números expressivos da temporada atual: ele marcou 16 gols em 19 partidas em todas as competições, sendo 5 na Champions League. O desempenho reforçou sua posição entre os principais atacantes em ascensão na Europa, sobretudo por seu evidente faro de gol, aliado à força física e ao potencial promissor, o que faz dele uma opção estratégica para clubes em busca de um centroavante capaz de fazer a diferença pelos próximos anos.

O maior obstáculo para o Barcelona, porém, são as exigências financeiras do Club Brugge, que pretende receber entre 60 e 70 milhões de euros, mesmo tendo contratado o jogador junto ao Hannover por apenas 7,5 milhões de euros no meio de 2025. O contrato dele vai até 2029.

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O clube belga também já recusou uma proposta de 35 milhões de euros da Roma no último meio de ano e planeja destinar boa parte das receitas com vendas de jogadores no futuro ao financiamento do projeto de seu novo estádio.

Esse cenário coloca o Barcelona diante de uma disputa financeira difícil, principalmente porque o Bayern se movimentou cedo, enquanto o clube catalão ainda está na fase de observação. As tentativas anteriores do Barça foram interrompidas em meio a dúvidas sobre a viabilidade do negócio, e suas chances de vencer a corrida parecem mais complicadas com a entrada de novos concorrentes e a valorização esperada do jovem atacante.