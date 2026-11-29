O Bayern de Munique sofre um revés após o outro. Em meio às preocupações com lesões, ainda não se sabe por quanto tempo Kimmich ficará fora após seu descontrole em Hamburgo.
Na avaliação do ex-árbitro Patrick Ittrich, o Bayern de Munique terá de disputar os jogos restantes da Bundesliga neste ano sem Kimmich, peça-chave do meio-campo.
“Pela experiência, provavelmente serão pelo menos três jogos”, disse Ittrich, como comentarista da Sky.
Kimmich recebeu cartão vermelho por agressão do árbitro Bastian Dankert no empate fora de casa do Bayern de Munique com o Hamburgo (0 a 0). Antes, houve um confronto com o atacante Alexander Rössing-Lelesiit, do Hamburgo, no qual Kimmich reagiu a um empurrão puxando o adversário pelos cabelos até derrubá-lo.
É possível que fatores atenuantes beneficiem o jogador do Bayern. “Vai depender do que o árbitro escrever no relatório”, explicou Ittrich. “Se a provocação for mencionada, se ele pedir desculpas ao jogador, tudo isso será levado em conta.”
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Como Joshua Kimmich explica seu descontrole em Hamburgo
Após o episódio, Kimmich fez uma autocrítica e classificou sua atitude como “totalmente imperdoável”. “Preciso pedir desculpas ao time. Também não consigo explicar direito”, acrescentou o capitão da seleção alemã. “Foi, sem dúvida, muito, muito estúpido, e estou feliz por termos conquistado um ponto.”
Além de Kimmich, o Bayern perdeu outro jogador importante por lesão em Hamburgo. Konrad Laimer terá de passar por uma cirurgia devido a uma lesão no tornozelo e, segundo informações, ficará fora por pelo menos três meses.
Depois das rupturas dos ligamentos da sindesmose de Ismael Saibari e Harry Kane, da ruptura de fibras musculares de Jamal Musiala e da lesão no tendão de Manuel Neuer, Laimer é o mais novo desfalque de longa duração no time comandado por Vincent Kompany.
Quais jogos Joshua Kimmich perderia?
Ao menos o Bayern também pode contar com retornos: Alphonso Davies (ruptura de fibras musculares), Michael Olise (contusão) e Serge Gnabry (lesão muscular) podem estar disponíveis novamente para o duelo com o Hertha BSC pela Copa da Alemanha. E tudo indica que Kimmich também poderá jogar contra o líder da segunda divisão, já que a suspensão provavelmente valerá apenas para a Bundesliga. Suspensões válidas para todas as competições são previstas apenas para infrações muito graves.
Se a previsão de Ittrich se confirmar, com uma decisão esperada para segunda ou terça-feira, Kimmich perderá os jogos da liga contra SC Paderborn, TSG Hoffenheim e Werder Bremen. Ele poderá jogar, de qualquer forma, contra o Slavia Praga pela Champions League.
Bayern de Munique: os jogos restantes em 2026
Data e horário (CET)
Competição
Rodada / fase
Confronto
Local
Ter., 1º/12/2026, 20h45
Copa da Alemanha
Oitavas de final
Bayern de Munique x Hertha BSC
Allianz Arena, Munique
Sex., 4/12/2026, 20h30
Bundesliga
12ª rodada
Bayern de Munique x SC Paderborn 07
Allianz Arena, Munique
Ter., 8/12/2026, 21h
Champions League
6ª rodada
Bayern de Munique x Slavia Praga
Allianz Arena, Munique
Dom., 13/12/2026, 17h30
Bundesliga
13ª rodada
TSG 1899 Hoffenheim x Bayern de Munique
SNP Arena, Sinsheim
Sex., 18/12/2026, 20h30
Bundesliga
14ª rodada
Bayern de Munique x SV Werder Bremen
Allianz Arena, Munique