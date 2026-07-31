Rouven Kaspar, diretor de marketing do Bayern de Munique, dirigiu duras críticas aos clubes do Campeonato Alemão, a "Bundesliga", conclamando-os a fazer esforços maiores para promoverem a si mesmos globalmente, seguindo os passos de Jan-Christian Dreesen, presidente do clube bávaro.

Essas declarações vieram às vésperas do embarque da delegação do gigante bávaro em sua décima excursão de verão ao continente asiático, ocasião em que Kaspar enxerga que há uma deficiência enorme no plano de expansão internacional do futebol alemão em comparação com as outras grandes ligas.

Kaspar criticou, em declarações reproduzidas pelo site "Sky Sports", a passividade que caracteriza os clubes alemães, afirmando: "Após o fim da temporada, o Leipzig fez uma excursão externa, e durante este verão os únicos que rodam o mundo são o Bayern de Munique e o Dortmund, enquanto o Paderborn voa aos Estados Unidos em setembro. Isso é muito pouco! Os clubes da Bundesliga precisam pensar de forma mais estratégica".

E acrescentou, explicando a superioridade inglesa: "Os ingleses percorrem o mundo, e isso significa que os clubes alemães também precisam ter iniciativa. Você não pode ficar em casa e depois reclamar da queda das receitas; se você não faz nada, não obtém nada", enfatizando a necessidade de ultrapassar as fronteiras para elevar o nível de visibilidade e presença do futebol alemão internacionalmente.

O dirigente do Bayern de Munique chamou a atenção para a queda das receitas de transmissão televisiva em mercados vitais, declarando: "É lamentável que a queda das receitas de mídia em países como os Estados Unidos e o Japão tenha se tornado uma realidade concreta, mas esse é mais um motivo que leva a liga a trabalhar conosco para encontrar mecanismos estratégicos que fortaleçam as atividades, pois o Bayern de Munique não pode viajar a todos os lugares sozinho".

Essas declarações vêm num momento em que as receitas da Bundesliga provenientes dos contratos internacionais se estabilizam em 218 milhões de euros pelos direitos televisivos e 302 milhões de euros no total com os patrocínios, uma cifra que empalidece diante da Premier League, que arrecada cerca de dez vezes esse valor, e do Campeonato Espanhol, que arrecada três vezes esse valor.

No âmbito de sua excursão asiática, o Bayern de Munique segue para a ilha de Jeju, na Coreia do Sul, e depois para Hong Kong, até o dia 8 de agosto, onde disputa dois amistosos, contra o Jeju SK no dia 4 de agosto e contra o inglês Aston Villa no dia 7 de agosto.

E sobre os planos independentes do gigante bávaro para a expansão externa, Kaspar concluiu sua fala afirmando: "Nossos mercados-alvo estão claramente definidos; nos dois continentes americanos, focamos até agora na América do Norte e Central, mas a América do Sul se tornou cada vez mais interessante. E na Ásia a coisa também está clara: precisamos voltar nossos olhos para a Índia, a Indonésia e a Tailândia e viver novas experiências por lá".