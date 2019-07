Bayern critica mercado e cita Griezmann: "Não faremos essas loucuras"

Salário que o francês receberá do Barcelona virou motivo de reprovação

O mercado de transferências do futebol está cada vez mais valorizado, e nesta janela a ida de Antoine Griezmann ao Barcelona foi uma das negociações de maior destaque. O clube grená pagou 120 milhões de euros (R$ 505 milhões) ao para contar com o atleta, além de oferecer um salário anual de 17 milhões de euros (cerca de R$ 71,4 milhões).

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

Estes valores preocupam Karl-Heinz Rummenigge. O diretor geral do de Munique criticou as altas cifras que envolvem o futebol e avisou que o clube alemão não fará parte disso.

"O mercado mudou completamente. O que me causa preocupação não são só os valores pagos nas transferências, 100 ou 120 milhões de euros deixaram de ser espetaculares. Estou muito mais preocupado com os salários que estão sendo pagos em , e itália", explicou em entrevista ao Bild.

"O Bayern não vai participar destas loucuras. Temos que seguir nosso caminho de sempre", disse Rummenigge.

O multicampeão alemão sofreu para conquistar a na última temporada e ficou longe do título da . Com a aposentadoria de Arjen Robben e o fim do contrato com Franck Ribery, o Bayern busca nomes de peso, e Leroy Sané, do , é o grande alvo. Mas sem carregar no salário, claro.