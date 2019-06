Bayern confirma saída de James Rodríguez: ele ficará no Real ou será vendido?

Meia colombiano será devolvido ao Real Madrid e não se sabe qual será o futuro dele

Karl-Heinz Rummenigge confirmou nesta terça-feira (04) que James Rodríguez deixará o de Munique e será devolvido ao . Em entrevista a SportBild e a Sport1, o diretor executivo da equipe alemã explicou a situação.

"A princípio, a decisão foi tomada porque James veio a mim antes do final da temporada e me pediu para eu não ativar a opção de compra. Seu agente (Jorge Mendes) também conversou comigo na semana passada. Ativar a opção de compra de 42 milhões [de euros] contra a vontade do jogador não tem o menor sentido", falou Rummenigge.

Com isso, o meio-campista colombiano será devolvido ao Real Madrid, mas ele dificilmente permanecerá na equipe da capital espanhola, especialmente após a volta de Zinedine Zidane, que já mostrou em outras vezes não contar com o jogador da .

Recentemente saiu a notícia de que Cristiano Ronaldo estaria tentando convencer James Rodríguez a se juntar a ele na Juventus.

Outra opção que tem sido ventilada é a ida de James ao . Ele se juntaria novamente a Carlo Ancelotti, treinador que mais deu oportunidades a ele no Real Madrid e sob o comando de quem fez a melhor temporada de sua carreira.