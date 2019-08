Bayern comemora acordo por Coutinho: "jogador fantástico, ganha toda a Bundesliga"

Brasileiro será emprestado por um ano, com opção de compra em definitivo junto ao Barcelona

Após a notícia do empréstimo de Philippe Coutinho por parte do , foi a vez do de Munique se manifestar sobre o futuro reforço. O clube alemão confirmou um princípio de acordo para ter o meia de 27 anos, campeão da última pelo , e espera finalizar em breve as tratativas para fazer o anúncio oficial.

Representantes dos Bávaros como o diretor de futebol Hasan Salihamidzic falaram sobre a contratação, e se mostraram bastante empolgados com a possibilidade de mais uma grande estrela desembarcar na .

"Posso confirmar que Karl-Heinz Rummenigge (presidente do Bayern) e eu estivemos em Barcelona na última semana, e chegamos a um acordo com o clube com o jogador e seu agente", disse o dirigente. "Foram discussões muito positivas, e gostaria de agradecer ao FC Barcelona por isso."

"É claro, ainda precisamos acertar alguns detalhes, como os exames médicos e a assinatura de contrato."

O empresário Giuliano Bertolucci viajou à Espanha nos últimos dias, como a Goal noticiou, para acertar o futuro do atleta, uma das peças do elenco blaugraná que o clube catalão gostaria de negociar para viabilizar a vinda de Neymar junto ao PSG. O camisa 7, inclusive, sequer foi convocado para o jogo de estreia da equipe em (derrota por 1 a 0 para o , em Bilbao) nesta sexta-feira (16).

No entanto, o Barça não embolsaria grandes valores neste momento, mas sim caso o Bayern venha a ativar a cláusula de compra prevista no contrato de empréstimo, no próximo ano.

A notícia foi bastante comemorada pela torcida e pela diretoria dos alemães, incomodados pela ausência de grandes reforços após as contratações dos laterais Lucas Hernández e Benjamin Pavard, principais investimentos do clube até o momento.

"Hoje em dia não é fácil (trabalhar) no mercado de transferências. Fizemos um grande esforço, claro que queremos dar algo espetacular aos nossos torcedores, mas não é uma coisa simples", prosseguiu Salihamidzic.

"Queríamos pensar grande e buscar um grande reforço, (Ivan) Perisic é um jogador muito bom, e Coutinho vai nos oferecer opções, podendo jogar como um 10 ou pela esquerda. Mas é só olhar para a Copa América que fez pra ver o jogador fantástico que ele é. A torcida pode ficar contente."

A fala foi repercutida pelo técnico Niko Kovac, que comemora o fato do futebol alemão ficar mais forte como um todo.

"Acho que toda a Bundesliga tem a ganhar e deve ficar feliz de receber um jogador de ponta como ele", disse o croata. "É só ver a Copa América para entender o que eu estou dizendo."

Coutinho trocou o pelo Barcelona no início de 2018, se tornando uma das contratações mais caras da história do futebol, mas não conseguiu contribuir à altura do que era esperado dele no Camp Nou, onde disputou 76 jogos oficiais e marcou 21 vezes.