Bayern bate recorde de 34 anos na Bundesliga e Lewandowski alcança marca de Gerd Muller

Clube balançou as redes 55 vezes em 19 vezes, sendo que 21 deles foram do polonês, que igualou a lenda bávara

O de Munique goleou o 04 no sábado por 5 a 0, e quebrou marcas na . Isso porque o clube bávaro confirmou que possui o melhor ataque da liga em mais de três décadas.

Com a vitória, o Bayern chegou a marca de 55 gols marcados em 19 jogos - quatro a mais que o Leipzig e o , se tornando o maior ataque do Campeonato Alemão em 34 anos.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser no DAZN! Clique aqui e ganhe um mês grátis para experimentar



(Foto: Getty Images)

Além disso, Lewandowski, que também deixou o seu na goleada, assumiu a liderança na corrida pela Chuteira de Ouro da Bundesliga, com 21 gols marcados, passando Timo Werner (20).

Mais artigos abaixo

O polonês alcançou ainda a marca de uma lenda do Bayern Gerd Muller, que marcou os mesmos 21 gols em 19 jogos na temporada 1972-73.

O Bayern de Munique é o segundo colocado do Campeonato Alemão, com 39 pontos, um atrás do . Na próxima rodada, os bávaros visitam o .