Bayern ainda não banca renovação de Ribery, que pode ficar livre no mercado

Contrato do jogador termina em junho e presidente do clube diz que é "preciso ser aberto e honesto"

Com contrato que se encerra em junho, Franck Ribery segue com futuro indefinido no Bayern de Munique . De acordo com o presidente do clube alemão, Karl-Heinz Rummenigge não há nada concretizado para uma renovação com o jogador.

"Nós tivemos bons anos e graças a ele. Tenho enorme respeito por Franck. Você tem que ser aberto e honesto. El algum momento, teremos uma conversa com ele e seu assessor e então tomaremos uma decisão conjunta. Não posso prever como isso será", disse Rummenigge ao Eurosport.



(Foto: Getty Images)

Ainda segundo o mandatário, um acordo previamente feito indica que esta e a última temporada de Ribery com a camisa do Bayern. No entanto, em uma recente entrevista ao jornal francês L'Equipe, o jogador flertou com uma permanência no clube: "Vou continuar no Bayern, se eu puder continuar, darei tudo".

Ribery está no Bayer de Munique desde 2007, e conquistou a Champions League em 2013, além de oito Bundesligas e cinco Copas da Alemanha.