Bayern, a casa de Lewandowski: 'Não tenho que me provar em outra liga'

O atacante, ao receber o prêmio da Chuteira de Ouro da temporada 2020/21, se disse 100% focado no clube bávaro, afastando rumores de transferência

Grande destaque em 2020/21 - tanto individualmente quanto como parte do coletivo -, Robert Lewandowski foi o artilheiro da Europa na última temporada. Na hora de receber o prêmio, o polonês, em seu discurso, reforçou a permanência no Bayern de Munique após rumores sobre uma saída próxima.

A temporada de Lewandowski na Bundesliga foi absurda: foram 41 gols marcados em 29 jogos disputados. Artilheiro de sua liga, o atacante foi também o maior goleador das ligas europeias, o que lhe rendeu o prêmio da Chuteira de Ouro, promovida pela European Sports Media - e com folga.

Considerado um dos melhores atacantes da atualidade, o camisa 9 tem vivido com especulações sobre uma possível saída do Bayern de Munique em breve. No entanto, em seu discurso ao receber a Chuteira de Ouro, entregue nesta terça-feira (21), Lewa reforçou que não pretende encerrar este capítulo de sua vida agora, muito menos para se provar aos outros.

"Estou 100% focado no Bayern de Munique, não penso em mais nada além da minha equipe", disse o atacante. "Não tenho de provar o meu valor em outra liga. Posso competir com os melhores de outras ligas da Champions League".

Perguntado sobre a possibilidade de Erling Haaland fazer o mesmo caminho que ele, deixando o Borussia Dortmund para defender o Bayern de Munique, como seu substituto, aos 33 anos, Lewa voltou a insistir que a saída do clube bávaro não está em seus planos, muito menos a aposentadoria.

"Eu ainda estou aqui - e vou ficar aqui por muito tempo!" disse Lewandowski. "Idade, são apenas números. Me sinto muito bem, tenho as melhores estatísticas que já tive. Sei que com meu corpo posso jogar em alto nível nos próximos anos. Sou como um bom vinho e espero ficar ainda melhor".

E, buscando repetir o feito da temporada passada, Lewa já começou a atual edição da Bundesliga inspirado quando se trata de marcar gols. Em cinco jogos no Alemão, já anotou sete tentos, além de outros sete divididos entre Supertaça alemã, Liga dos Campeões e Eliminatórias pela seleção polonesa.