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Bayer Leverkusen x Paderborn: horário do jogo

Bundesliga - Rodada 10 21 de nov. de 2026 - 09:30 BayArena

O Bayer Leverkusen recebe o SC Paderborn na BayArena, em Leverkusen, para um confronto pela Bundesliga. Depois de resultados irregulares, o time da casa busca recuperar terreno na tabela.

O Leverkusen atravessa uma fase turbulenta. Três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais, entre elas um 3 a 0 para o Hoffenheim e um 4 a 2 para o VfB Stuttgart, reduziram as expectativas. Na partida mais recente, ao menos, veio uma vitória por 2 a 1 sobre o 1. FC Köln fora de casa, sinalizando alguma estabilidade.

O Paderborn chega com resultados variados. A equipe da região de Ostwestfalen empatou por 2 a 2 com o Eintracht Frankfurt na partida mais recente e, antes disso, ficou no 0 a 0 com o Gladbach. A vitória por 1 a 0 sobre o Hamburger SV mostra que o time de Ralf Kettemann pode somar pontos, embora ainda lhe falte regularidade.

Nos bastidores, as negociações pelo talento Wael Mohya, de 17 anos, do Gladbach, movimentam as conversas em torno do Leverkusen. O clube teria manifestado interesse concreto, mas, por enquanto, o foco é a Bundesliga.

Confira aqui as informações sobre a transmissão, as escalações e a prévia da partida.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Bayer Leverkusen e Paderborn?

O Bayer Leverkusen chega para esta partida com duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, venceu o 1. FC Köln fora de casa por 2 a 1, mas antes havia perdido por 1 a 0 para o Marselha na Liga Europa. Nesses cinco jogos, o Leverkusen marcou 11 gols e sofreu dez, números que apontam oscilações na defesa.

Nos últimos cinco jogos oficiais, o Paderborn somou uma vitória, dois empates e uma derrota, sem contar a partida contra o Braunschweig (vitória por 4 a 1 em um amistoso). Na Bundesliga, o clube empatou por 2 a 2 com o Eintracht Frankfurt na partida mais recente, depois de um 0 a 0 com o Gladbach. A vitória por 1 a 0 sobre o Hamburger SV foi a única pela liga nesse período.

Bayer Leverkusen x Paderborn: escalações

Bayer Leverkusen x Paderborn: retrospecto recente

Bayer Leverkusen x Paderborn: histórico de confrontos diretos

Bayer Leverkusen x Paderborn: classificação