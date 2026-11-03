Bayer Leverkusen x Marseille: detalhes da partida
Bayer Leverkusen recebe um Marseille desesperado
O Bayer Leverkusen recebe o Marseille na BayArena, em Leverkusen, pela Liga Europa da UEFA. A equipe de Carles Martinez buscará se impor no grupo após uma sequência irregular de resultados nas competições nacionais e europeias.
O Leverkusen chega pressionado para a partida. As derrotas consecutivas para Hoffenheim e VfB Stuttgart na Bundesliga interromperam o que parecia ser um início de temporada promissor, e Carles Martinez precisará de uma reação no cenário europeu.
O Marseille, comandado por Bruno Genesio, viaja à Alemanha em melhor fase. Três vitórias nos últimos cinco jogos, entre Ligue 1 e Liga Europa, indicam que o elenco está encontrando seu ritmo no momento certo.
A classificação da Liga Europa aumenta a importância da partida. O Leverkusen ocupa a segunda posição na tabela da competição, enquanto o Marseille está em 34º lugar. Assim, a equipe francesa tem muito a provar se quiser seguir na disputa por uma vaga nas fases eliminatórias.
As duas equipes sabem o que está em jogo. Uma vitória consolidaria a posição do Leverkusen perto do topo da tabela. Para o Marseille, conseguir um resultado na Alemanha representaria um passo importante para mudar o rumo de sua campanha europeia.
Notícias e elencos das equipes
Prováveis escalações de Bayer Leverkusen x Olympique de Marseille
Técnico
- C. Martinez
Fase atual
Histórico de confrontos
Confrontos
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|+8
|9
V
V
V
|2
|3
|3
|0
|0
|8
|0
|+8
|9
V
V
V
|3
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|+7
|9
V
V
V
|4
|3
|3
|0
|0
|9
|3
|+6
|9
V
V
V
|5
|3
|3
|0
|0
|4
|1
|+3
|9
V
V
V
|6
|3
|2
|1
|0
|8
|1
|+7
|7
V
E
V
|7
|3
|2
|1
|0
|9
|3
|+6
|7
E
V
V
|8
|3
|2
|1
|0
|9
|5
|+4
|7
E
V
V
|9
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|+2
|7
E
V
V
|10
|3
|2
|0
|1
|6
|2
|+4
|6
V
V
D
|11
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
D
V
V
|12
|3
|2
|0
|1
|5
|6
|-1
|6
D
V
V
|13
|3
|1
|2
|0
|4
|3
|+1
|5
E
V
E
|14
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|+5
|4
V
E
D
|15
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|+3
|4
E
D
V
|16
|3
|1
|1
|1
|5
|3
|+2
|4
D
E
V
|17
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
V
E
D
|18
|3
|1
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
D
V
E
|19
|3
|1
|1
|1
|1
|3
|-2
|4
V
D
E
|20
|3
|1
|1
|1
|5
|8
|-3
|4
V
E
D
|21
|3
|1
|1
|1
|3
|6
|-3
|4
E
D
V
|22
|3
|1
|0
|2
|4
|3
|+1
|3
V
D
D
|23
|3
|1
|0
|2
|5
|5
|0
|3
V
D
D
|24
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|3
D
V
D
|25
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
V
D
D
|26
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
D
D
V
|27
|3
|1
|0
|2
|4
|6
|-2
|3
D
V
D
|28
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|-3
|3
D
D
V
|29
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1
E
D
D
|30
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|-5
|1
D
D
E
|31
|3
|0
|1
|2
|2
|9
|-7
|1
D
E
D
|32
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
E
D
D
|33
|3
|0
|0
|3
|2
|7
|-5
|0
D
D
D
|34
|3
|0
|0
|3
|1
|6
|-5
|0
D
D
D
|35
|3
|0
|0
|3
|3
|9
|-6
|0
D
D
D
|36
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
D
D
D