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Liga Europa
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BayArena
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Bayer Leverkusen x Olympique de Marselha: prévia da Liga Europa da Uefa; Leverkusen recebe um Marselha desesperado

Bayer Leverkusen x Olympique de Marseille
Liga Europa
Bayer Leverkusen
Olympique de Marseille

Sem ter sofrido gols na Europa, mas abalado por uma derrota caótica por 4 a 2 para o Stuttgart na Bundesliga, o Bayer Leverkusen recebe o Olympique de Marseille. Revigorado após vencer o Toulouse por 2 a 0 na Ligue 1 com eficiência, o time francês chega à Alemanha desesperado para fazer sua campanha continental deslanchar.

Bayer Leverkusen x Marseille: detalhes da partida

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Liga Europa - Rodada 4
BayArena

Bayer Leverkusen recebe um Marseille desesperado

FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-STUTTGARTGetty Images

O Bayer Leverkusen recebe o Marseille na BayArena, em Leverkusen, pela Liga Europa da UEFA. A equipe de Carles Martinez buscará se impor no grupo após uma sequência irregular de resultados nas competições nacionais e europeias.

O Leverkusen chega pressionado para a partida. As derrotas consecutivas para Hoffenheim e VfB Stuttgart na Bundesliga interromperam o que parecia ser um início de temporada promissor, e Carles Martinez precisará de uma reação no cenário europeu.

FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LE HAVREGetty Images

O Marseille, comandado por Bruno Genesio, viaja à Alemanha em melhor fase. Três vitórias nos últimos cinco jogos, entre Ligue 1 e Liga Europa, indicam que o elenco está encontrando seu ritmo no momento certo.

A classificação da Liga Europa aumenta a importância da partida. O Leverkusen ocupa a segunda posição na tabela da competição, enquanto o Marseille está em 34º lugar. Assim, a equipe francesa tem muito a provar se quiser seguir na disputa por uma vaga nas fases eliminatórias.

As duas equipes sabem o que está em jogo. Uma vitória consolidaria a posição do Leverkusen perto do topo da tabela. Para o Marseille, conseguir um resultado na Alemanha representaria um passo importante para mudar o rumo de sua campanha europeia.

Notícias e elencos das equipes

Prováveis escalações de Bayer Leverkusen x Olympique de Marseille

Técnico

  • C. Martinez

Fase atual

B04

B04 - Sequência

SCF
V2-1
OFI
V0-2
TSG
D3-0
FCN
V5-2
STU
D2-4
Gol marcado (sofrido)
11/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
OM

OM - Sequência

OLY
D0-1
SCO
V2-5
SGR
D1-0
LEH
V4-3
TFC
V2-0
Gol marcado (sofrido)
11/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Histórico de confrontos

Confrontos

Bayer LeverkusenEmpateOlympique de Marseille
1
0
1
Amistosos de clubes
Olympique de Marseille badge
Olympique de Marseille
OM
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FJ
Amistosos de clubes
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Olympique de Marseille badge
Olympique de Marseille
OM
4
FJ
3Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/2
Ambas as equipes marcaram2/2

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
3
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
4
FerencvárosFerencvárosFTC
330093+69
V
V
V
5
OlympiacosOlympiacosOLY
330041+39
V
V
V
6
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
321081+77
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
E
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
E
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
E
V
V
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
OmoniaOmoniaOMO
320154+16
D
V
V
12
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
13
RennesRennesREN
312043+15
E
V
E
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
E
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
E
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
E
V
17
Levski SofiaLevski SofiaLES
31113304
V
E
D
18
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
311134-14
D
V
E
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
E
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
E
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
E
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
MilanMilanMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta de VigoCelta de VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
E
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
E
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
E
D
32
Lech PoznańLech PoznańLCH
301219-81
E
D
D
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Classificação às quartas de final

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