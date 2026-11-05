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Liga Europa
team-logoBayer Leverkusen
BayArena
team-logoOlympique de Marseille
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Bayer Leverkusen x Olympique de Marselha: onde assistir ao jogo de hoje ao vivo na TV e por streaming?

Bayer Leverkusen x Olympique de Marseille
Bayer Leverkusen
Olympique de Marseille
Liga Europa

Na Liga Europa, o Bayer Leverkusen enfrenta o Olympique de Marselha. Mas onde assistir ao jogo ao vivo na TV e por streaming hoje?

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Bayer Leverkusen x Marseille: horário do jogo

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Liga Europa - Rodada 4
BayArena

Bayer Leverkusen x Marseille ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?

O jogo da Europa League entre Bayer Leverkusen e Marseille será transmitido ao vivo na Alemanha pela RTL e pela RTL+. Todas as informações sobre a transmissão estão listadas abaixo.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Bayer Leverkusen e Marseille?

O Bayer Leverkusen chega a este jogo com uma campanha irregular: venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, sofreu uma derrota por 4 a 2 para o VfB Stuttgart na Bundesliga. O destaque positivo foi a vitória por 5 a 2 sobre o Nuremberg na Copa da Alemanha. Nesse período de cinco jogos, o Leverkusen marcou 12 gols e sofreu dez.

O Marseille vive boa fase e venceu três dos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Toulouse na Ligue 1. Antes, o OM havia derrotado o Le Havre por 4 a 3. Os únicos reveses vieram na Europa League: uma derrota por 1 a 0 para o Olympiacos e um gol sofrido no 1 a 0 contra o Sturm Graz. Ao todo, o Marseille marcou 12 gols nos últimos cinco jogos e sofreu quatro.

B04

B04 - Sequência

SCF
V2-1
OFI
V0-2
TSG
D3-0
FCN
V5-2
STU
D2-4
Gol marcado (sofrido)
11/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
OM

OM - Sequência

OLY
D0-1
SCO
V2-5
SGR
D1-0
LEH
V4-3
TFC
V2-0
Gol marcado (sofrido)
11/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Bayer Leverkusen x Marseille: escalações

Escalações de Bayer Leverkusen x Olympique de Marseille

4-2-3-1
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Formação
Olympique de Marseille crest
Olympique de Marseille
OM
4-3-3
M. FlekkenM. FlekkenE. TapsobaE. TapsobaM. GutierrezM. GutierrezF. MedinaF. MedinaJ. QuansahJ. QuansahR. AndrichR. AndrichI. MazaI. MazaL. VazquezL. VazquezA. GarciaA. GarciaJ. HofmannJ. HofmannP. SchickP. SchickJ. De LangeJ. De Langeteam-logoK. BezahafU. GarciaU. GarciaC. Egan-RileyC. Egan-RileyN. AguerdN. AguerdH. AbdelliH. AbdelliG. KondogbiaG. KondogbiaP. HoejbjergP. HoejbjergT. WeahT. WeahA. GouiriA. GouiriI. PaixaoI. Paixao
Olympique de Marseille crest
Olympique de Marseille
OM
4-2-3-1
Bayer Leverkusen

Time titular

Olympique de Marseille

Reservas

Técnico

  • C. Martinez
  • B. Genesio

Bayer Leverkusen x Marseille: momento das equipes

B04

B04 - Sequência

SCF
V2-1
OFI
V0-2
TSG
D3-0
FCN
V5-2
STU
D2-4
Gol marcado (sofrido)
11/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
OM

OM - Sequência

OLY
D0-1
SCO
V2-5
SGR
D1-0
LEH
V4-3
TFC
V2-0
Gol marcado (sofrido)
11/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Bayer Leverkusen x Marseille: histórico de confrontos diretos

Confrontos

Bayer LeverkusenEmpateOlympique de Marseille
1
0
1
Amistosos de clubes
Olympique de Marseille badge
Olympique de Marseille
OM
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FJ
Amistosos de clubes
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Olympique de Marseille badge
Olympique de Marseille
OM
4
FJ
3Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/2
Ambas as equipes marcaram2/2

Bayer Leverkusen x Marseille: as tabelas

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
FerencvárosFerencvárosFTC
4400113+812
V
V
V
V
2
BournemouthBournemouthBOU
431092+710
E
V
V
V
3
OlympiacosOlympiacosOLY
431041+310
E
V
V
V
4
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
6
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
321081+77
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
E
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
E
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
E
V
V
10
LyonLyonOL
421167-17
E
D
V
V
11
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
421179-27
V
V
E
D
12
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
13
AnderlechtAnderlechtAND
420263+36
V
V
D
D
14
HoffenheimHoffenheimTSG
420265+16
V
V
D
D
15
RennesRennesREN
413043+16
E
E
V
E
16
OmoniaOmoniaOMO
42026606
D
D
V
V
17
Real SociedadReal SociedadRSO
412194+55
E
V
E
D
18
Sparta PragueSparta PragueSPP
412164+25
E
D
E
V
19
Levski SofiaLevski SofiaLES
41213305
E
V
E
D
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
411286+24
D
E
D
V
21
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
311134-14
D
V
E
22
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
411246-24
E
D
V
D
23
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
E
24
SalzburgSalzburgSAL
411238-54
D
E
D
V
25
Celta de VigoCelta de VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
MilanMilanMIL
410347-33
D
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
410337-43
V
D
D
D
30
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
E
D
D
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
E
32
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
D
D
E
D
33
Lech PoznańLech PoznańLCH
301219-81
E
D
D
34
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Classificação às quartas de final

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