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Bayer Leverkusen x Olympique de Marselha ao vivo hoje: onde assistir ao jogo na TV e pela internet?

Bayer Leverkusen x Olympique de Marseille
Bayer Leverkusen
Olympique de Marseille
Liga Europa

Na Liga Europa, o Bayer Leverkusen enfrenta o Olympique de Marselha. Mas quem transmite a partida ao vivo na TV e por streaming hoje?

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Bayer Leverkusen x Marseille: horário do jogo

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Liga Europa - Rodada 4
BayArena

Bayer Leverkusen x Marseille ao vivo hoje: onde assistir na TV e online?

O jogo da Liga Europa entre Bayer Leverkusen e Marseille terá transmissão ao vivo na Alemanha pela RTL e pela RTL+. Todas as informações sobre a transmissão estão abaixo.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Bayer Leverkusen e Marseille?

O Bayer Leverkusen chega a este jogo com uma campanha irregular: nas últimas cinco partidas oficiais, a equipe somou três vitórias e duas derrotas. Na mais recente, perdeu por 4 a 2 para o VfB Stuttgart na Bundesliga. O destaque positivo foi a vitória por 5 a 2 sobre o Nuremberg na Copa da Alemanha. No total, o Leverkusen marcou 12 gols e sofreu dez nesse período de cinco jogos.

O Marseille vive boa fase e venceu três das últimas cinco partidas oficiais. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Toulouse na Ligue 1. Antes disso, o OM derrotou o Le Havre por 4 a 3. Apenas na Liga Europa houve tropeços: uma derrota por 1 a 0 para o Olympiacos e um gol sofrido no 1 a 0 contra o Sturm Graz. No total, o Marseille marcou 12 gols e sofreu quatro nos últimos cinco jogos.

B04

B04 - Sequência

SCF
V2-1
OFI
V0-2
TSG
D3-0
FCN
V5-2
STU
D2-4
Gol marcado (sofrido)
11/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
OM

OM - Sequência

OLY
D0-1
SCO
V2-5
SGR
D1-0
LEH
V4-3
TFC
V2-0
Gol marcado (sofrido)
11/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Bayer Leverkusen x Marseille: escalações

Prováveis escalações de Bayer Leverkusen x Olympique de Marseille

Técnico

  • C. Martinez

Bayer Leverkusen x Marseille: momento das equipes

B04

B04 - Sequência

SCF
V2-1
OFI
V0-2
TSG
D3-0
FCN
V5-2
STU
D2-4
Gol marcado (sofrido)
11/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
OM

OM - Sequência

OLY
D0-1
SCO
V2-5
SGR
D1-0
LEH
V4-3
TFC
V2-0
Gol marcado (sofrido)
11/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Bayer Leverkusen x Marseille: histórico de confrontos diretos

Confrontos

Bayer LeverkusenEmpateOlympique de Marseille
1
0
1
Amistosos de clubes
Olympique de Marseille badge
Olympique de Marseille
OM
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FJ
Amistosos de clubes
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Olympique de Marseille badge
Olympique de Marseille
OM
4
FJ
3Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/2
Ambas as equipes marcaram2/2

Bayer Leverkusen x Marseille: as classificações

#JVEDGPGCSGPSequência
1
OlympiacosOlympiacosOLY
431041+310
E
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvárosFerencvárosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
321081+77
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
E
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
E
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
E
V
V
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
OmoniaOmoniaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
E
E
V
E
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
E
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
E
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
E
V
17
Levski SofiaLevski SofiaLES
31113304
V
E
D
18
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
311134-14
D
V
E
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
E
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
E
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
E
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
MilanMilanMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta de VigoCelta de VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
E
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
E
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
E
D
32
Lech PoznańLech PoznańLCH
301219-81
E
D
D
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Classificação às quartas de final

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