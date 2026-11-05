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Bayer Leverkusen x Marseille: horário do jogo

Liga Europa - Rodada 4 5 de nov. de 2026 - 15:00 BayArena

Bayer Leverkusen x Marseille ao vivo hoje: onde assistir na TV e online?

O jogo da Liga Europa entre Bayer Leverkusen e Marseille terá transmissão ao vivo na Alemanha pela RTL e pela RTL+. Todas as informações sobre a transmissão estão abaixo.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Bayer Leverkusen e Marseille?

O Bayer Leverkusen chega a este jogo com uma campanha irregular: nas últimas cinco partidas oficiais, a equipe somou três vitórias e duas derrotas. Na mais recente, perdeu por 4 a 2 para o VfB Stuttgart na Bundesliga. O destaque positivo foi a vitória por 5 a 2 sobre o Nuremberg na Copa da Alemanha. No total, o Leverkusen marcou 12 gols e sofreu dez nesse período de cinco jogos.

O Marseille vive boa fase e venceu três das últimas cinco partidas oficiais. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Toulouse na Ligue 1. Antes disso, o OM derrotou o Le Havre por 4 a 3. Apenas na Liga Europa houve tropeços: uma derrota por 1 a 0 para o Olympiacos e um gol sofrido no 1 a 0 contra o Sturm Graz. No total, o Marseille marcou 12 gols e sofreu quatro nos últimos cinco jogos.

Bayer Leverkusen x Marseille: escalações

Bayer Leverkusen x Marseille: momento das equipes

Bayer Leverkusen x Marseille: histórico de confrontos diretos

Bayer Leverkusen x Marseille: as classificações