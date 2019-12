Bayer Leverkusen x Juventus: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Alemães buscam a classificação para as oitavas de final da UCL; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sonhando com a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o Leverkusen recebe a , já garantida na próxima fase, nesta quarta-feira (11), às 17h (de Brasília), em Munique. A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Juventus DATA Quarta-feira, 11 de dezembro LOCAL BayArena - Leverkusen, ALE HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

BAYER LEVERKUSEN

Ocupando a terceira posição do Grupo D, com seis pontos, o time alemão não depende apenas de si para seguir na . Precisa vencer a Juve, além de torcer para uma derrota do diante do , lanterna do grupo.

A equipe contará com o retorno de Kai Havertz, recuperado de lesão, além de Jonathan Tah.

Provável escalação do Bayer: Hrádecky; Lars Bender, Tah, Sven Bender, Wendell; Aránguiz, Baumgartlinger; Bellarabi, Havertz, Bailey, Volland

JUVENTUS

Já garantida na liderança do Grupo D, a Juve entra em campo apenas para cumprir tabela. Desta forma, o técnico Maurizio Sarri vai poupar alguns jogadores, como, por exemplo, Cristiano Ronaldo.

Por outro lado, com a ausência do craque português, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain podem jogar lado a lado.

Provável escalação do Leverkusen: Buffon; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuaín, Dybala