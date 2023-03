Bayer Leverkusen x Ferencvaros ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (09), pelo jogo de ida das oitavas de final; veja como acompanhar na internet

Bayer Leverkusen e Ferencvaros se enfrentam nesta quinta-feira (09), em partida válida pela ida das oitavas de final da Europa League. O jogo das 14h45 (de Brasília) terá transmissão ao vivo Star+, no streaming.

Depois de bater o Monaco, nos pênaltis, nos play-offs, o Bayer Leverkusen inicia sua caminhada no mata-mata da Europa League. Sob o comando de Xabi Alonso, a equipe se recuperou na tabela da Bundesliga e ocupa o nono lugar, com 31 pontos.

Do outro lado, o Ferencvaros, que lidera o Campeonato Húngaro, com 50 pontos, 14 a mais que o vice-líder, terminou a fase de grupos na liderança do Grupo H. A equipe não terá desfalques para o duelo.

Prováveis escalações

Bayer Leverkusen: Hrádecký; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Demirbay, Amiri; Diaby, Wirtz e Azmun. Técnico: Xabi Alonso.

Ferencvaros: Dibusz; Wingo, Kovacevic, Abena, Civic; Siger, Esiti, Mercier; Traore, Marquinhos e Mmaee. Técnico: Stanislav Cherchesov.

Desfalques

Bayer Leverkusen

Robert Andrich e Exequiel Palacios, suspensos, pelo terceiro cartão amarelo. Além de Mitchel Bakker, Charles Aránguiz e Andrey Lunyov, lesionados.

Ferencvaros

Sem desfalques confirmados.

Quando é?