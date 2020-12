Bayer Leverkusen x Bayern de Munique: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O jogão valendo liderança será nesta sábado (19), às 14h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

O e o de Munique se encontram neste sábado (19), às 14h30 (de Brasília), em um confronto direto pela liderança da . A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, pelo aplicativo. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bayer Leverkusen x Bayern de Munique DATA Sábado, 19 de dezembro de 2020 LOCAL BayArena - Leverkusen, ALE HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Bávaros vão a Leverkusen em busca da liderança do Campeonato Alemão / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo OneFootball, no aplicativo. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BAYER LEVERKUSEN

A briga é para se manter no topo. Mesmo com uma série de desfalques neste começo de temporada, o Bayer é líder da Bundesliga e não quer perder o posto para o Bayern, que vem logo atrás, apenas com um ponto a menos.

Provável escalação do Bayer Leverkusen: Hradecky; Bender, Tah, Tapsoba, Sinkgraven; Wirtz, Baumgartlinger, Amiri; Bailey, Schick, Diaby

BAYERN DE MUNIQUE

O Bayern foi destque na premiações do The Beste da Fifa. Além de Lewandowski como melhor jogador do mundo, os Bávaros ainda tiveram Manuel Neuer como melhor goleiro e dominaram a seleção ideal montada pelo FifPro.

Depois da noite de gala, porém, as atenções voltam para o confronto do final de semana, valendo muita coisa. Sem Kimmich, Goretzka e Javi Martinez, que devem voltar só depois da pausa de final de ano, e Tanguy Nianzou, lesionado, o Bayern deve ter as voltas de Pavard e Alphonso Davies ao time titular. O jogo é a chance do Bayern voltar à liderança da Bundesliga, que hoje pertecence ao próprio Leverkusen.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Tolisso, Musiala; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYER LEVERKUSEN

JOGO CAMPEONATO DATA Colônia 0 x 4 Bayer Leverkusen Bundesliga 16 de dezembro de 2020 Bayer Leverkusen 4 x 1 Bundesliga 13 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Eintracht x Bayer Leverkusen Bundesliga 2 de janeiro de 2021 11h30 (de Brasília) Bayer Leverkusen x Bundesliga 9 de janeiro de 2021 11h30 (de Brasília)

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 2 x 1 Bundesliga 16 de dezembro de 2020 Union Berlin 1 x 1 Bayern de Munique Bundesliga 12 de dezembro de 2020

Próximas partidas