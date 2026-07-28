Bayer Leverkusen: todas as informações sobre a transmissão em um só lugar: quem mostra / transmite os jogos do B04 ao vivo na TV e no streaming?

O Bayer Leverkusen tem compromissos nesta temporada no cenário nacional e internacional. Para acompanhar ao vivo os jogos do Bayer em todas as competições, porém, vocês precisam de várias assinaturas com diferentes provedores.

Aqui, vocês descobrem quais emissoras transmitem as partidas do Bayer Leverkusen.

Bayer Leverkusen, todas as informações sobre transmissão em resumo: quem mostra / transmite os jogos do B04 ao vivo na TV e no streaming?

Assista ao vivo na TV e no streaming ao Bayer Leverkusen na Bundesliga, Champions League e na Copa da Alemanha

Na Bundesliga, nesta temporada, Sky e DAZN dividem a transmissão dos jogos. Os jogos de sexta-feira, assim como todas as partidas individuais de sábado, podem ser vistos com exclusividade na Sky.

A transmissão em livestream da emissora de pay-TV está disponível no WOW e no aplicativo SkyGo.

O DAZN mostra a Bundesliga nesta temporada, por um lado, na transmissão em conferência. Aos sábados, assim como nas rodadas do meio de semana, vocês veem no DAZN os jogos em paralelo na conferência da Bundesliga. Além disso, a emissora de pay-TV transmite os confrontos de domingo ao vivo e com exclusividade na TV e no streaming. O DAZN mostra a Bundesliga em livestream em seu site ou no aplicativo DAZN.

A Bundesliga também pode ser vista na TV aberta nesta temporada. A Sat.1 mostra as partidas em datas selecionadas, como por exemplo na abertura do primeiro e do segundo turno ou no último jogo de sexta-feira antes da pausa de inverno. Após a aquisição da Sky, a RTL também oferece algumas transmissões da Bundesliga na TV aberta.

Getty Images

Na Europa League, vocês podem acompanhar ao vivo os jogos do Bayer Leverkusen na RTL . Partidas selecionadas passam na íntegra na TV aberta pela RTL ou pela Nitro.

A maioria dos confrontos, por outro lado, é mostrada no RTL+ em livestream. Embora a RTL seja um canal de TV aberta, o RTL+ é uma plataforma paga.

A Sky transmite todos os jogos da Copa da Alemanha nesta temporada ao vivo e de forma completa na pay-TV e no streaming. Além disso, em cada fase da copa, jogos selecionados são exibidos na TV aberta.

Pela transmissão gratuita da Copa da Alemanha na TV, ARD e ZDF são as responsáveis.

Bayer Leverkusen, todas as informações sobre transmissão em resumo: quem mostra / transmite os jogos do B04 ao vivo na TV e no streaming? Tempo real no SPOX

SPOX acompanha para vocês jogos selecionados do Bayer Leverkusen em tempo real. Vocês encontram o tempo real das partidas do B04 em nossa homepage. Clique aqui

Getty

Bayer Leverkusen, todas as informações sobre transmissão em resumo: quem mostra / transmite os jogos do B04 ao vivo na TV e no streaming? O clube em resumo