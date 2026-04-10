Bayer Leverkusen, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem transmite os jogos do B04 ao vivo pela TV e pelo livestream?

O Bayer Leverkusen enfrenta desafios tanto no cenário nacional quanto no internacional nesta temporada. No entanto, para acompanhar ao vivo os jogos do Bayer em todas as competições, é necessário ter várias assinaturas com diferentes provedores.

Aqui você descobre quais canais transmitem os jogos do Bayer Leverkusen.

Bayer Leverkusen, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos do B04 ao vivo na TV e por livestream?

Assista ao Bayer Leverkusen na Bundesliga, na Liga dos Campeões e na Copa da Alemanha ao vivo na TV e por livestream

Na Bundesliga, nesta temporada, a Sky e a DAZN dividem a transmissão dos jogos. Os jogos de sexta-feira, bem como todos os jogos individuais de sábado, podem ser assistidos com exclusividade na Sky.

A transmissão ao vivo da emissora de TV paga pode ser encontrada no WOW e no aplicativo SkyGo.

Nesta temporada, a DAZN transmite a Bundesliga, por um lado, em formato de conferência. Aos sábados e nas semanas com jogos duplos, você pode assistir aos jogos simultaneamente na conferência da Bundesliga pela DAZN. Além disso, o canal de TV por assinatura transmite os jogos de domingo ao vivo e com exclusividade pela TV e pelo livestream. A DAZN transmite a Bundesliga por livestream em seu site ou pelo aplicativo DAZN.

A Bundesliga também pode ser assistida na TV aberta nesta temporada. A Sat.1 transmite os jogos em datas selecionadas, como, por exemplo, na abertura da primeira e da segunda metade do campeonato ou no último jogo de sexta-feira antes da pausa de inverno. Após a aquisição da Sky, a RTL também se responsabiliza por algumas transmissões dos confrontos da Bundesliga na TV aberta.

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Na Liga dos Campeões, vocês podem assistir aos jogos do Bayer Leverkusen ao vivo principalmente no DAZN. Lá, vocês podem assistir a 186 dos 203 jogos ao vivo, seja individualmente ou em transmissão simultânea.

Além disso, o Amazon Prime Video transmite a Liga dos Campeões em transmissão ao vivo. Às terças-feiras, você pode assistir a um jogo de destaque selecionado ao vivo e com exclusividade.

Caso o Bayer Leverkusen chegue à final da Liga dos Campeões nesta temporada, o confronto será transmitido ao vivo e na íntegra pela TV aberta. O jogo será exibido pela ZDF.

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Todos os jogos da Copa da Alemanha serão transmitidos pela Sky nesta temporada ao vivo e na íntegra na TV paga e por livestream. Além disso, em cada fase da Copa, jogos selecionados serão exibidos na TV aberta.

A ARD e a ZDF são responsáveis pela transmissão gratuita da Copa da Alemanha na TV.

Bayer Leverkusen, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos do B04 ao vivo na TV e via livestream? Ticker ao vivo no SPOX

O SPOX acompanha jogos selecionados do Bayer Leverkusen para vocês no placar ao vivo. Você encontra os placares ao vivo dos jogos do B04 em nossa página inicial. Clique aqui.

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