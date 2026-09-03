Bayer Leverkusen rejeita oferta de 45 milhões de euros por Malik Tillman

Malik Tillman poderia ter dado um belo passo no último dia da janela de transferências inglesa. Segundo o BILD, o Brighton & Hove Albion apareceu de última hora junto ao Bayer Leverkusen, que não aceitou uma oferta de 45 milhões de euros.

O Brighton queria contratar um meio-campista no último dia da janela de transferências e, por isso, inicialmente mirou Tillman. No entanto, o Leverkusen não quis mais colaborar tão tarde na janela.

O Brighton precisou agir rápido e permaneceu na Alemanha. Por cerca de metade do preço pedido por Tillman (23 milhões de euros), os The Seagulls chegaram a um acordo com o VfB Stuttgart por Chema Andrés.

O Tillman, de 24 anos, acabou de completar uma temporada no Leverkusen, que no verão de 2025 transferiu 37,5 milhões de euros para Eindhoven para 'tirar' o craque do PSV.

Em sua primeira temporada no Leverkusen, Tillman entrou em campo 42 vezes. Com oito gols e uma assistência, ele ainda não conseguiu deixar na Alemanha a mesma marca que deixou nos anos de Eredivisie.

Nos dois primeiros jogos da temporada, Tillman foi titular sob o comando do técnico Carles Martínez, que, por isso, não queria perder seu jogador criativo. Até agora, ele ainda não registrou nenhum gol ou assistência nesta temporada.

Mais cedo nesta janela de transferências, o PSV foi ligado de forma cautelosa a Tillman. No entanto, segundo o Eindhovens Dagblad, sua chegada não era viável porque o Leverkusen absolutamente não queria colaborar com um período de empréstimo.