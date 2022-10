Bayer Leverkusen x Porto: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Times se enfrentam nesta quarta-feira (12), pela quarta rodada do grupo B da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

Lutando pela vice-liderança, Bayer Leverkusen e Porto se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 16h (de Brasília), pela quarta rodada do Grupo B da Champions League. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na HBO Max, na internet.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Em terceiro lugar com 3 pontos, o Bayer Leverkusen agora é comandado por Xabi Alonso e quer dar uma arrancada no campeonato europeu. No entanto, o time alemão tem desfalques importantes. Isso porque Frimpong e Andrich estão suspensos, Bellarabi, Wirtz, Azmoun e Palacios estarem todos no departamento médico.

Já o Porto é o vice-líder da chave, também com 3 pontos e, como na rodada passada, busca um novo triunfo sobre os alemães. A única baixa da equipe portuguesa é Pepe, com lesão no joelho, podendo ficar fora, inclusive, da Copa do Mundo.

Prováveis escalações

Escalação do provável PORTO: Costa; Mario, Cardoso, Carmo, Wendell; Uribe, Eustaquio, Otavio, Pepe; Taremi, Evanilson.

Escalação do provável BAYER LEVERKUSEN: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Amiri, Aranguiz, Demirbay, Bakker; Diaby, Schick, Hudson-Odoi.

Desfalques

Porto

Pepe, com lesão no joelho, é baixa na equipe portuguesa.

Leverkusen

Jeremie Frimpong e Robert Andrich, suspensos, além de Karim Bellarabi, Florian Wirtz, Sardar Azmoun e Exequiel Palacios, lesionados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 12 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Leverkusen Arena, Leverkusen - ALE