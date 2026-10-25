Houve grande expectativa antes da partida entre Barcelona e Real Madrid, neste domingo, no estádio Camp Nou, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, e, imediatamente antes do início do jogo, a torcida do Barcelona exibiu um mosaico impressionante para incentivar os jogadores a conquistarem a vitória no clássico.
Segundo o jornal "Mundo Deportivo", a primeira e a segunda arquibancadas foram totalmente cobertas por um mosaico de cartões azuis e vermelhos com a inscrição "Batec blaugrana", que significa "batimentos do coração azul e grená".
O desenho também incluía ondas que simbolizavam os batimentos dos corações de todos os torcedores do Barcelona e sua paixão na expectativa pela partida contra seu rival eterno.
Este é o segundo mosaico exibido no estádio Camp Nou desde sua reforma, sendo que o primeiro foi revelado na temporada passada, durante o clássico contra o Real Madrid.
Naquela ocasião, havia faixas azuis e vermelhas que formavam o escudo do Barcelona e o lema "Força Barça", além da bandeira da Catalunha (senyera) na arquibancada sul.
Vale lembrar que o Barcelona entrou na partida do clássico na liderança da tabela de classificação de LaLiga com aproveitamento perfeito (28 pontos), seis pontos à frente do Real Madrid, terceiro colocado.