A maldição das lesões continuou a perseguir a seleção da Arábia Saudita na Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", depois de atingir dois novos astros.

A seleção da Arábia Saudita enfrentou a sua congênere de Omã, neste sábado, no estádio Al-Inma, em Jidá, pela segunda rodada da fase de grupos do torneio do Golfo.

A partida testemunhou a lesão de dois jogadores da seleção da Arábia Saudita, sendo o primeiro o meio-campista Alaa Al-Haji, que deixou o campo entre os dois tempos da partida, entrando Ziyad Al-Johani em seu lugar.

No meio do segundo tempo, o zagueiro Hassan Kadesh também sofreu uma lesão, após uma entrada forte no meio-campo, levando o treinador grego Georgios Donis a decidir substituí-lo, colocando Jihad Zikri em seu lugar.

Com isso, a maldição das lesões continua na seleção da Arábia Saudita, depois de ter atingido o goleiro Nawaf Al-Aqidi na partida passada contra o Kuwait, na qual ele saiu lesionado, antes de ser cortado do restante das partidas do torneio do Golfo.

A Arábia Saudita também entrou na partida contra Omã sem o seu jogador Mohammed Al-Qahtani, depois de ele ter faltado aos treinos coletivos nos últimos dois dias, por sentir dores abdominais.

Essas lesões agravam a situação da seleção da Arábia Saudita, antes da sua terceira partida na fase de grupos, na qual enfrenta a sua congênere do Iraque, na próxima terça-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá.