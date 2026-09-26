Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Bateu na trave pela quarta vez: maldição da Copa do Golfo 27 atinge duas novas estrelas sauditas

Omã x Arábia Saudita
Omã
Arábia Saudita
Gulf Cup
H. Kadesh
N. Al-Aqidi
M. Al Qahtani
Omã
Arábia Saudita

A Arábia Saudita sofre

A maldição das lesões continuou a perseguir a seleção da Arábia Saudita na Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", depois de atingir dois novos astros.

A seleção da Arábia Saudita enfrentou a sua congênere de Omã, neste sábado, no estádio Al-Inma, em Jidá, pela segunda rodada da fase de grupos do torneio do Golfo.

A partida testemunhou a lesão de dois jogadores da seleção da Arábia Saudita, sendo o primeiro o meio-campista Alaa Al-Haji, que deixou o campo entre os dois tempos da partida, entrando Ziyad Al-Johani em seu lugar.

No meio do segundo tempo, o zagueiro Hassan Kadesh também sofreu uma lesão, após uma entrada forte no meio-campo, levando o treinador grego Georgios Donis a decidir substituí-lo, colocando Jihad Zikri em seu lugar.

Com isso, a maldição das lesões continua na seleção da Arábia Saudita, depois de ter atingido o goleiro Nawaf Al-Aqidi na partida passada contra o Kuwait, na qual ele saiu lesionado, antes de ser cortado do restante das partidas do torneio do Golfo.

A Arábia Saudita também entrou na partida contra Omã sem o seu jogador Mohammed Al-Qahtani, depois de ele ter faltado aos treinos coletivos nos últimos dois dias, por sentir dores abdominais.

Essas lesões agravam a situação da seleção da Arábia Saudita, antes da sua terceira partida na fase de grupos, na qual enfrenta a sua congênere do Iraque, na próxima terça-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google