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O atacante da Alemanha Kai Havertz revelou que já brincou com seu companheiro de Arsenal Jurrien Timber sobre o próximo confronto entre eles pela Liga das Nações da Uefa. Havertz também falou sobre o debate em torno de sua melhor posição em campo.

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Rivais do norte de Londres vão se enfrentar em Berlim

O atacante alemão Kai Havertz se prepara para um reencontro acirrado quando a Alemanha enfrentar a Holanda em um jogo decisivo da Liga das Nações da Uefa. Do outro lado estará seu companheiro de Arsenal, Jurrien Timber, o que acrescenta um ingrediente a mais ao confronto decisivo do Grupo A2, em Berlim.

Os dois jogadores vivem ótima fase por clube e seleção, e o duelo direto entre eles em campo é um dos aspectos mais aguardados da noite.

Brincadeiras com Jurrien Timber

Em conversa com a imprensa, Havertz revelou que ele e Timber já trocaram provocações bem-humoradas sobre a partida durante os treinos no norte de Londres, na semana passada.

“Sim, já tínhamos brincado sobre esse jogo na semana passada. É claro que nenhum de nós quer voltar a Londres com uma derrota”, disse Havertz, sorrindo.

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“Timber é um jogador extraordinário, tem personalidade forte e marcou dois gols ontem. Ele ajuda muito a equipe dele, e precisamos garantir que vamos pará-lo amanhã!”

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Versatilidade em campo

Havertz também falou sobre o recorrente debate público a respeito de sua melhor posição: se rende mais como centroavante ou atuando mais recuado no meio-campo. Depois de se destacar em diferentes funções tanto no Arsenal de Mikel Arteta quanto na seleção alemã, o atacante afirmou que a discussão não o incomoda.

“Na minha opinião, não é um grande problema. É claro que, quando você joga como camisa 9, as pessoas imaginam um centroavante que disputa de 50 a 60 partidas nessa posição”, explicou Havertz.

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“Jogo como camisa 9 na maior parte do tempo, mas também atuo com frequência como meia-atacante [camisa 10] ou meio-campista que vai de uma área à outra [camisa 8].”

Foco apenas nas vitórias

Ao falar sobre suas responsabilidades táticas, Havertz deixou claro que ajudar a equipe a vencer é mais importante do que a posição atribuída a ele.

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“Esse debate sobre minha posição sempre existe e sempre vai existir; já aceitei isso. No fim das contas, sou um jogador que entra em campo com um objetivo: vencer a partida, seja qual for a posição em que eu jogue”, afirmou Havertz.

“Tento marcar gols e dar assistências quando jogo no ataque, e o mais importante é que a equipe vença. Entendo o debate público, mas sei de onde venho e conheço a flexibilidade da função que desempenho.”