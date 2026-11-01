Pressionada, Juventus busca reação imediata em Turim
A Juventus recebe o Napoli no Allianz Stadium sob enorme pressão após a derrota por 2 a 2 para o Genoa no meio da semana. Depois da terceira derrota do clube no campeonato, o diretor-executivo Giovanni Carnevali fez um discurso duro no vestiário e determinou que o elenco ficasse concentrado antes da partida.
O jogo coincide com a comemoração dos 129 anos da Juventus, em 1º de novembro.
Spalletti enfrenta seu ex-clube, o Napoli, que levou ao título da Serie A em 2023.
Spalletti cobra força mental do elenco
Em entrevista coletiva antes da partida, Spalletti ressaltou que a força mental será decisiva no confronto. “Só há uma maneira de vencer partidas, e é mostrar mais determinação”, afirmou Spalletti.
“Precisamos de algo inabalável, porque a força física pode diminuir, mas a força mental não.”
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“O time e eu queremos recolocar a Juventus no caminho certo. É para isso que vivemos e trabalhamos, e precisamos reconquistar o respeito que algumas pessoas deixaram de ter por nós”, declarou o treinador.
Spalletti defende concentração do elenco e exalta amizade com Allegri
Spalletti defendeu a decisão do clube de manter o elenco concentrado antes da partida. “Quando as coisas não vão bem, um período de concentração pode ser útil... Acredito que essa mesma conexão emocional pode nos ajudar a recuperar a autoridade serena que conquista o respeito das pessoas”, observou Spalletti.
Ele também elogiou Allegri, técnico do Napoli: “Ficaria feliz em ter Max ao meu lado no banco. Vou procurá-lo depois da partida porque ele é um grande amigo e um grande treinador.”
Spalletti confirmou que continua à vontade para trabalhar sob intensa cobrança.
Juventus busca dar impulso à campanha na Serie A
A Juventus busca uma vitória fundamental em casa para aliviar a pressão crescente e ultrapassar o Napoli na tabela.
Spalletti tomará as decisões finais sobre a escalação antes do início da partida no Allianz Stadium.
A Juventus entra em campo no domingo determinada a dar uma resposta à sua torcida.