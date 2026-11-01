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O técnico da Juventus, Luciano Spalletti, pediu à equipe uma reação mental inabalável antes do confronto de domingo com o Napoli, pela Serie A. Após a derrota por 2 a 0 para o Genoa e uma concentração obrigatória antes da partida, Spalletti demonstrou determinação para recolocar a Juventus no caminho certo.

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Pressionada, Juventus busca reação imediata em Turim

A Juventus recebe o Napoli no Allianz Stadium sob enorme pressão após a derrota por 2 a 2 para o Genoa no meio da semana. Depois da terceira derrota do clube no campeonato, o diretor-executivo Giovanni Carnevali fez um discurso duro no vestiário e determinou que o elenco ficasse concentrado antes da partida.

O jogo coincide com a comemoração dos 129 anos da Juventus, em 1º de novembro.

Spalletti enfrenta seu ex-clube, o Napoli, que levou ao título da Serie A em 2023.

Spalletti cobra força mental do elenco

Em entrevista coletiva antes da partida, Spalletti ressaltou que a força mental será decisiva no confronto. “Só há uma maneira de vencer partidas, e é mostrar mais determinação”, afirmou Spalletti.

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“Precisamos de algo inabalável, porque a força física pode diminuir, mas a força mental não.”

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“O time e eu queremos recolocar a Juventus no caminho certo. É para isso que vivemos e trabalhamos, e precisamos reconquistar o respeito que algumas pessoas deixaram de ter por nós”, declarou o treinador.

Spalletti defende concentração do elenco e exalta amizade com Allegri

Spalletti defendeu a decisão do clube de manter o elenco concentrado antes da partida. “Quando as coisas não vão bem, um período de concentração pode ser útil... Acredito que essa mesma conexão emocional pode nos ajudar a recuperar a autoridade serena que conquista o respeito das pessoas”, observou Spalletti.

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Ele também elogiou Allegri, técnico do Napoli: “Ficaria feliz em ter Max ao meu lado no banco. Vou procurá-lo depois da partida porque ele é um grande amigo e um grande treinador.”

Spalletti confirmou que continua à vontade para trabalhar sob intensa cobrança.

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