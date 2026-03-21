Más notícias para o Inter de Chivu e a Seleção de Gattuso. Alessandro Bastoni ainda não se recuperou da lesão sofrida durante o clássico contra o Milan, após a falta em Adrien Rabiot, e não está bem: após o treino e a coletiva de imprensa do técnico romeno, ficou oficialsua ausência na viagem a Florença para enfrentar a Fiorentina, marcada para amanhã à noite no Franchi.





PLAYOFF EM RISCO? - O zagueiro nerazzurro participou de parte do treino com o grupo, mas, mesmo assim, não viajará para Florença com a equipe. Uma notícia que afeta diretamente também a seleção italiana de Gennaro Gattuso, que em menos de uma semana terá de disputar o playoff da Copa do Mundo e poderá ter que abrir mão do zagueiro da Inter, tendo em vista a semifinal marcada para quinta-feira à noite contra a Irlanda do Norte.





ÚLTIMAS NOTÍCIAS DA INTER - Além de Bastoni, Chivu certamente já terá que contar com a ausência de Lautaro Martinez e Mkhitaryan. O armênio está fora de ação devido a uma lesão na coxa, enquanto o capitão argentino ainda não treinou com o grupo: apesar disso, ele ainda pode viajar com a equipe para a Toscana.