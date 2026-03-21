Más notícias para o Inter de Chivu e a Seleção de Gattuso. Alessandro Bastoni ainda não se recuperou da lesão sofrida durante o clássico contra o Milan, após a falta em Adrien Rabiot, e não está bem: após o treino e a coletiva de imprensa do técnico romeno, saber-se-á mais sobre seu estado, mas, conforme noticiado pela Sky Sport, ele está a caminho de ficar de fora da partida fora de casa contra a Fiorentina, marcada para amanhã à noite no Franchi.





PLAYOFF EM RISCO? - O zagueiro nerazzurro realizou parte do treino com o grupo e a decisão final sobre a convocação será tomada nas próximas horas, embora haja um clima de pessimismo — de acordo com as condições atuais, é improvável que ele participe da partida de amanhã. Uma notícia que, caso seja confirmada, afetaria diretamente também a seleção italiana de Gennaro Gattuso, que em menos de uma semana terá de disputar a repescagem para a Copa do Mundo e poderá ter que abrir mão do zagueiro da Inter, tendo em vista a semifinal marcada para quinta-feira à noite contra a Irlanda do Norte.





ÚLTIMAS NOTÍCIAS DA INTER - Além de Bastoni, Chivu certamente já terá que contar com a ausência de Lautaro Martinez e Mkhitaryan. O armênio está fora por causa de uma lesão na coxa, enquanto o capitão argentino ainda não treinou com o grupo; apesar disso, ele ainda pode viajar com a equipe para a Toscana.