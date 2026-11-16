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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Hussein Hamdy
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Bastidores surpreendentes: revés italiano está por trás da ida de Jesus ao Barcelona

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O fracasso da transferência de Gabriel Jesus para o Napoli no último verão europeu abriu caminho para que o atacante brasileiro realizasse o sonho de defender o Barcelona.

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De acordo com o jornal espanhol "Sport", o Barcelona tentou contratar Julián Álvarez até os últimos momentos da janela de transferências do último verão europeu. O atacante argentino era a primeira opção da diretoria esportiva do clube, comandada por Deco, para reforçar a posição de centroavante após a saída de Robert Lewandowski. No entanto, o Atlético de Madrid manteve sua posição e se recusou a liberar o jogador, o que levou os dirigentes do clube catalão a buscar alternativas no mercado.

Após uma análise aprofundada de todas as opções disponíveis, o Barcelona acabou optando pela contratação de Gabriel Jesus, que representava uma alternativa de baixo custo em comparação com as demais. O clube catalão enxergou no atacante brasileiro, de 29 anos, uma boa oportunidade de mercado e pagou 10 milhões de euros ao Arsenal para contar com ele no fim de agosto.

Durante sua apresentação como novo jogador do Barcelona, Gabriel Jesus afirmou que não hesitou nem por um instante assim que soube que havia uma chance, ainda que pequena, de se transferir para o Spotify Camp Nou. "Os jogadores sempre têm a palavra final, e eu disse: quero jogar no Barcelona", explicou.

Embora o atacante brasileiro estivesse "confiante de que algo aconteceria", sua ida ao Barcelona só se tornou possível porque os clubes interessados em contratá-lo não chegaram a um acordo com o Arsenal ao longo de toda a janela de transferências do verão.

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Nesse contexto, o jornalista esportivo Ivan Zazzaroni revelou, em entrevista à rádio "Kiss Kiss Napoli", que Gabriel Jesus "esperou o Napoli por um mês e meio". E acrescentou: "Ele é um rapaz maravilhoso e uma pessoa excepcional, estava muito empolgado com essa oportunidade, mas o clube italiano não conseguiu concretizar o negócio, e ele acabou indo para o Barcelona".

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Não era segredo que Massimiliano Allegri havia pedido a contratação do atacante brasileiro para reforçar seu projeto no clube italiano. Além disso, relatos vindos de Nápoles garantem que o jogador estava muito atraído pela ideia de atuar no Estádio Diego Armando Maradona.

No entanto, a transferência frustrada para o Napoli deu a Gabriel Jesus a chance de realizar "o sonho que tinha desde criança" ao assinar com o Barcelona.

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Até agora, o atacante brasileiro não conseguiu conquistar uma vaga de titular na equipe de Hansi Flick, mas tem apresentado bom nível quando entra no decorrer das partidas. Ele marcou 4 gols e deu 2 assistências em 286 minutos em campo, números expressivos que ampliaram as opções ofensivas à disposição da equipe catalã.

Written byHussein Hamdy

Jornalista especializado em futebol mundial no Kooora

Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.

Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.

Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.

Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.

Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.

Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:

* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão

* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso

* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes

* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo

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