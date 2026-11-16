Bastidores surpreendentes: revés italiano está por trás da ida de Jesus ao Barcelona

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O fracasso da transferência de Gabriel Jesus para o Napoli no último verão europeu abriu caminho para que o atacante brasileiro realizasse o sonho de defender o Barcelona.

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De acordo com o jornal espanhol "Sport", o Barcelona tentou contratar Julián Álvarez até os últimos momentos da janela de transferências do último verão europeu. O atacante argentino era a primeira opção da diretoria esportiva do clube, comandada por Deco, para reforçar a posição de centroavante após a saída de Robert Lewandowski. No entanto, o Atlético de Madrid manteve sua posição e se recusou a liberar o jogador, o que levou os dirigentes do clube catalão a buscar alternativas no mercado.

Após uma análise aprofundada de todas as opções disponíveis, o Barcelona acabou optando pela contratação de Gabriel Jesus, que representava uma alternativa de baixo custo em comparação com as demais. O clube catalão enxergou no atacante brasileiro, de 29 anos, uma boa oportunidade de mercado e pagou 10 milhões de euros ao Arsenal para contar com ele no fim de agosto.

Durante sua apresentação como novo jogador do Barcelona, Gabriel Jesus afirmou que não hesitou nem por um instante assim que soube que havia uma chance, ainda que pequena, de se transferir para o Spotify Camp Nou. "Os jogadores sempre têm a palavra final, e eu disse: quero jogar no Barcelona", explicou.

Embora o atacante brasileiro estivesse "confiante de que algo aconteceria", sua ida ao Barcelona só se tornou possível porque os clubes interessados em contratá-lo não chegaram a um acordo com o Arsenal ao longo de toda a janela de transferências do verão.

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Nesse contexto, o jornalista esportivo Ivan Zazzaroni revelou, em entrevista à rádio "Kiss Kiss Napoli", que Gabriel Jesus "esperou o Napoli por um mês e meio". E acrescentou: "Ele é um rapaz maravilhoso e uma pessoa excepcional, estava muito empolgado com essa oportunidade, mas o clube italiano não conseguiu concretizar o negócio, e ele acabou indo para o Barcelona".

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Não era segredo que Massimiliano Allegri havia pedido a contratação do atacante brasileiro para reforçar seu projeto no clube italiano. Além disso, relatos vindos de Nápoles garantem que o jogador estava muito atraído pela ideia de atuar no Estádio Diego Armando Maradona.

No entanto, a transferência frustrada para o Napoli deu a Gabriel Jesus a chance de realizar "o sonho que tinha desde criança" ao assinar com o Barcelona.

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Até agora, o atacante brasileiro não conseguiu conquistar uma vaga de titular na equipe de Hansi Flick, mas tem apresentado bom nível quando entra no decorrer das partidas. Ele marcou 4 gols e deu 2 assistências em 286 minutos em campo, números expressivos que ampliaram as opções ofensivas à disposição da equipe catalã.