As câmeras de segurança instaladas na casa de Joan García, goleiro do Barcelona, tiveram papel decisivo para que a polícia dos "Mossos d'Esquadra" conseguisse prender três integrantes de uma organização criminosa em Barcelona.

O grupo — formado por dois homens de 58 e 42 anos (atualmente presos) e uma mulher de 46 anos (que foi liberada) — tinha como alvo residências de alto valor. Eles estão detidos desde o dia 1º de outubro, após serem capturados na região de "Gavà".



Segundo as informações obtidas pelo site "ElCaso.com", e publicadas pelo jornal catalão "Sport", os agentes da Divisão de Investigação Criminal (DIC) concluíram que os suspeitos escolhiam casas de pessoas que conheciam, acreditando que poderiam encontrar nelas bens de grande valor econômico. Antes de executar as invasões, eles vigiavam os imóveis e monitoravam a movimentação dos moradores, utilizando carros alugados para se deslocar.

Durante a última edição da Supercopa da Espanha, ladrões invadiram a casa de Joan García, na região de "Castelldefels". A residência do goleiro foi roubada em 10 de janeiro, justamente quando o torneio estava sendo disputado na Arábia Saudita. Poucos dias antes, mais precisamente em 30 de dezembro, a casa de Pau Cubarsí também havia sido invadida enquanto ele estava no treinamento com o time catalão.



Da casa de García foram levadas joias, enquanto da casa de Cubarsí foi roubado um relógio. O alarme na residência de Joan foi acionado às oito da noite (no horário da Espanha), depois que duas pessoas vestidas de preto entraram no imóvel. Rapidamente chegaram ao local uma patrulha da polícia local, uma unidade dos "Mossos" (a polícia catalã) e dois seguranças da empresa contratada pelo Barcelona para proteger seus jogadores.



Já no caso de Pau Cubarsí, o roubo aconteceu no segundo dia de treinos do Barcelona após as férias de Natal. O jogador — natural da cidade de "Estanyol" e que mora com a irmã — estava almoçando no complexo "Ciutat Esportiva Joan Gamper" com seus companheiros de equipe. A invasão ocorreu por volta das duas e meia da tarde, em um momento em que a casa estava vazia.

Meses depois, o jornal "El Caso" informou que o sistema de videomonitoramento de Joan García foi a chave para ligar o assalto ao grupo criminoso e a outros oito roubos posteriores, o que culminou na prisão dos três indivíduos no dia 1º de outubro em Gavà.

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A Divisão de Investigação Criminal vinculou o grupo a oito roubos a residências: dois em Castelldefels e os demais em El Papiol, Sant Vicenç de Montalt, Cubelles, Peralada, Sant Pere de Ribes e Aiguaviva.

Os agentes analisaram os depoimentos das testemunhas, as imagens das câmeras de segurança e outras provas que ligaram os suspeitos aos locais investigados.

De acordo com as investigações, os detidos tinham funções específicas. Um deles ficava encarregado de identificar as casas e participar diretamente dos assaltos, enquanto os outros davam suporte nos aspectos logísticos, no transporte e no fornecimento dos recursos necessários, como o aluguel dos veículos.



