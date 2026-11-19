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A Federação Inglesa de Futebol estudou a possibilidade de contestar judicialmente a elegibilidade de Gianni Infantino para concorrer a um quarto mandato à frente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), mas desistiu da ideia ao concluir que as chances de sucesso da iniciativa eram limitadas.

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A emissora britânica BBC revelou que a Federação Inglesa analisou a possibilidade de contestar a candidatura de Infantino na eleição de março de 2027, marcada para Rabat, capital do Marrocos, mas avaliou que qualquer tentativa de impedir o suíço de disputar a corrida não traria o resultado esperado.

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Ao suceder Sepp Blatter na presidência da Fifa, Infantino supervisionou a aprovação de um sistema que limita a três o número de mandatos presidenciais.

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No entanto, o Conselho da Fifa aprovou em 2022 que o primeiro período de Infantino, de 2016 a 2019, não fosse contabilizado no limite máximo de mandatos, por ser considerado a conclusão do mandato que seu antecessor não terminou após renunciar.

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No início deste mês, a organização de direitos humanos FairSquare enviou uma carta à Federação Inglesa, argumentando que a decisão da Fifa é passível de contestação judicial e contraria o espírito e os objetivos de seus próprios regulamentos.

A organização pediu que a Federação Inglesa recorresse ao Comitê de Governança da Fifa para impedir a candidatura de Infantino no próximo mês de março, sob o argumento de que ele já esgotou o limite máximo permitido, de três mandatos.

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Debbie Hewitt, presidente da Federação Inglesa, respondeu à organização confirmando que a entidade já havia estudado a possibilidade de contestar a elegibilidade de Infantino, mas que não acredita que a medida levaria ao resultado desejado.

"No fim, o processo seguiu as regras de governança da Fifa e concluiu que o mandato parcial de Infantino não seria contabilizado no limite de mandatos presidenciais. Depois de examinar os procedimentos em detalhe, não acreditamos que uma contestação teria sucesso", afirmou Hewitt, segundo correspondências às quais a BBC teve acesso.

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A Federação Inglesa também confirmou seu apoio a Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, que disputa com Infantino a presidência da Fifa.

Miguel Maduro, ex-presidente do Comitê de Governança da Fifa, já havia apontado a possibilidade de uma federação nacional ou de uma das confederações continentais recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS) para contestar a elegibilidade de Infantino.

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Porém, a possibilidade de as federações europeias tomarem essa medida ficou mais complicada após a decisão de Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, de se candidatar a um quarto mandato.

Infantino pretende disputar a eleição para a presidência da Fifa, marcada para o Congresso da entidade no Marrocos, e parece em posição forte para se manter no cargo, já que o prazo de candidaturas foi encerrado.

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Gianni Infantino assumiu a presidência da Federação Internacional de Futebol em fevereiro de 2016, sucedendo o suíço Sepp Blatter, que renunciou em meio a escândalos de corrupção que abalaram a instituição.

Infantino foi reeleito por aclamação em 2019 e 2023, depois que a Fifa decidiu não contabilizar seu primeiro período, que durou três anos, no limite máximo de mandatos presidenciais, por considerá-lo a conclusão do mandato de Blatter.

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O estatuto da Fifa permite ao presidente três mandatos de quatro anos cada, consecutivos ou não.

Pela interpretação da Fifa sobre o regulamento, Infantino pode concorrer novamente em março de 2027, apesar de ocupar o cargo desde 2016.