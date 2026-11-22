Segundo o jornal "Bild", da Alemanha, a crise ocorreu mesmo após o ajuste nas doses dos medicamentos que Musiala toma, como parte das tentativas de encontrar o tratamento e a dosagem adequados para controlar o seu quadro.
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Foi a segunda recaída sofrida pelo jogador desde que ele desmaiou durante o amistoso contra o Heidenheim, em meados de agosto.
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De acordo com o "Bild", encontrar a combinação de medicamentos adequada ainda é um desafio no tratamento do caso do jogador alemão, enquanto seus representantes mantêm contato constante com a diretoria do Bayern de Munique.
Musiala sofreu duas crises em quatro dias em agosto, a primeira contra o Leipzig e a segunda diante do Heidenheim, antes de anunciar ele mesmo o diagnóstico: crises de ausência temporárias e tratáveis, causadas por um distúrbio neurológico.
Na ocasião, ele explicou que estava recebendo acompanhamento médico especializado e que os médicos lhe garantiram não haver riscos adicionais à saúde. Também se mostrou otimista quanto à possibilidade de seguir a carreira normalmente.
A crise mais recente aconteceu no mesmo dia em que o Conselho de Supervisão do Bayern de Munique se reuniu para discutir como lidar com o caso Musiala após os acontecimentos recentes.
Segundo a reportagem, o episódio deixou a diretoria do clube em estado de alerta, o que explica a sequência de declarações públicas do presidente de honra Uli Hoeneß, depois do CEO Jan-Christian Dreesen e, por último, de Karl-Heinz Rummenigge.
Apesar da recaída, Musiala não perdeu nenhuma sessão de treino, e o técnico Vincent Kompany pretende continuar contando com ele após seu retorno aos gramados.
O jogador voltou a atuar ao sair do banco contra o Colônia, na última sexta-feira, em sua primeira aparição desde que sofreu uma ruptura muscular na coxa em setembro.
Musiala já havia ficado afastado por um longo período após sofrer uma fratura na perna durante a Copa do Mundo de Clubes, em julho de 2025.
As declarações dos dirigentes do Bayern sobre o futuro e o contrato de Musiala provocaram críticas da associação de jogadores de futebol profissionais "FIFPro", que manifestou preocupação com a discussão pública da situação física e contratual do atleta durante o período de recuperação.
A entidade considerou que o clube bávaro está colocando pressão adicional sobre o jogador e seus representantes antes de qualquer possível negociação sobre o contrato.
Por outro lado, Dreesen negou que o clube esteja exercendo qualquer pressão e afirmou que Musiala precisa de tempo para recuperar seu nível, e que o Bayern avaliará a situação dele no início do próximo ano.
O time bávaro se prepara agora para enfrentar o Rennes, da França, fora de casa, na próxima quarta-feira, pela quinta rodada da Liga dos Campeões, em meio a um grande problema com lesões, sobretudo no setor ofensivo.
A expectativa é que Musiala tenha um papel maior contra o Rennes, diante das ausências de Harry Kane, Serge Gnabry, Ismael Saibari e Michael Olise, todos lesionados.