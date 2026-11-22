Compartilhar Siga GOAL no Google

Jamal Musiala sofreu uma nova crise de perda de consciência na última segunda-feira. O revés de saúde trouxe de volta ao centro das atenções do Bayern de Munique o quadro neurológico do jogador, sobretudo porque ele havia retornado recentemente aos treinos coletivos, depois de ficar afastado por uma lesão muscular.

Publicidade

Segundo o jornal "Bild", da Alemanha, a crise ocorreu mesmo após o ajuste nas doses dos medicamentos que Musiala toma, como parte das tentativas de encontrar o tratamento e a dosagem adequados para controlar o seu quadro.

Leia também

Vídeo: em dérbi magrebino no Campeonato Francês, Amoura e El Abidi marcam e Hakimi responde

Não para: Messi recebe novo prêmio após números históricos

Publicidade Publicidade

Foi a segunda recaída sofrida pelo jogador desde que ele desmaiou durante o amistoso contra o Heidenheim, em meados de agosto.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

De acordo com o "Bild", encontrar a combinação de medicamentos adequada ainda é um desafio no tratamento do caso do jogador alemão, enquanto seus representantes mantêm contato constante com a diretoria do Bayern de Munique.

Musiala sofreu duas crises em quatro dias em agosto, a primeira contra o Leipzig e a segunda diante do Heidenheim, antes de anunciar ele mesmo o diagnóstico: crises de ausência temporárias e tratáveis, causadas por um distúrbio neurológico.

Publicidade

Na ocasião, ele explicou que estava recebendo acompanhamento médico especializado e que os médicos lhe garantiram não haver riscos adicionais à saúde. Também se mostrou otimista quanto à possibilidade de seguir a carreira normalmente.

A crise mais recente aconteceu no mesmo dia em que o Conselho de Supervisão do Bayern de Munique se reuniu para discutir como lidar com o caso Musiala após os acontecimentos recentes.

Publicidade

Segundo a reportagem, o episódio deixou a diretoria do clube em estado de alerta, o que explica a sequência de declarações públicas do presidente de honra Uli Hoeneß, depois do CEO Jan-Christian Dreesen e, por último, de Karl-Heinz Rummenigge.

Apesar da recaída, Musiala não perdeu nenhuma sessão de treino, e o técnico Vincent Kompany pretende continuar contando com ele após seu retorno aos gramados.

Publicidade

O jogador voltou a atuar ao sair do banco contra o Colônia, na última sexta-feira, em sua primeira aparição desde que sofreu uma ruptura muscular na coxa em setembro.

Musiala já havia ficado afastado por um longo período após sofrer uma fratura na perna durante a Copa do Mundo de Clubes, em julho de 2025.

Publicidade

As declarações dos dirigentes do Bayern sobre o futuro e o contrato de Musiala provocaram críticas da associação de jogadores de futebol profissionais "FIFPro", que manifestou preocupação com a discussão pública da situação física e contratual do atleta durante o período de recuperação.

A entidade considerou que o clube bávaro está colocando pressão adicional sobre o jogador e seus representantes antes de qualquer possível negociação sobre o contrato.

Publicidade

Por outro lado, Dreesen negou que o clube esteja exercendo qualquer pressão e afirmou que Musiala precisa de tempo para recuperar seu nível, e que o Bayern avaliará a situação dele no início do próximo ano.

O time bávaro se prepara agora para enfrentar o Rennes, da França, fora de casa, na próxima quarta-feira, pela quinta rodada da Liga dos Campeões, em meio a um grande problema com lesões, sobretudo no setor ofensivo.

Publicidade

A expectativa é que Musiala tenha um papel maior contra o Rennes, diante das ausências de Harry Kane, Serge Gnabry, Ismael Saibari e Michael Olise, todos lesionados.