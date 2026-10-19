Bastidores que não foram exibidos na noite agitada do Bernabéu: a expulsão do homem de Pérez e a declaração de guerra ao herdeiro de Negreira

A partida entre Real Madrid e Sevilla, que terminou com uma goleada por 4 a 0, não foi apenas 90 minutos de futebol, mas um palco a céu aberto para todas as contradições que o clube merengue vive, um teste real que revelou aquilo que as câmeras oficiais não transmitem, entre uma indignação organizada, mensagens presidenciais e uma divisão sem precedentes na torcida.

Declaração de guerra: faixa de "herdeiro de Negreira" e expulsão de um próximo a Florentino

O setor sul do Santiago Bernabéu se transformou, antes do apito inicial, em um palco de fúria generalizada, segundo o jornal espanhol "Sport", onde apareceu uma faixa gigante em azul e vermelho, que não deixava margem para interpretações, erguida contra Javier Tebas, presidente de LaLiga, e contra o Barcelona.

Tebas foi apresentado como o "herdeiro de Negreira", uma faixa que o clube permitiu que ficasse exposta de forma quase permanente, e que permaneceu por muito mais tempo do que as faixas erguidas na temporada passada contra o próprio Florentino Pérez, numa indicação clara de uma campanha orquestrada.

Já fora dos muros do estádio, e apesar do frio intenso que atinge Madri, alguns torcedores encontraram calor na sede da campanha de Enrique Riquelme, candidato rival de Pérez, reaberta como plataforma para os sócios. Nos arredores do estádio, circularam cópias fotografadas de uma reportagem que liga o presidente do Cox a Tebas.

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E no centro dessa tensão articulada, Anas Laghrari, um dos mais próximos do presidente, foi obrigado a deixar o setor sul sob a pressão da ira da torcida, enquanto o canal interno do Bernabéu exibia a faixa de forma destacada, como se fosse mais uma das telas da televisão do Real Madrid.

Divisão no Bernabéu: vaias contra Mbappé e cantos para Diomande

Mas o Bernabéu como um todo não apoiou a onda de descontentamento vinda do setor diretamente ligado ao clube. Há uma consciência crítica aguçada em Madri, até mesmo em relação às suas estrelas.

Quando Kylian Mbappé saiu para o aquecimento e tentou pegar a bola nas arquibancadas, foi recebido com vaias claras de um grupo de torcedores, que se repetiram depois da troca de bola e se intensificaram até mesmo após seu segundo gol, espetacular.

Em contrapartida, pela primeira vez, o nome de Yan Diomande foi incorporado ao coro de nomes entoados com entusiasmo pela torcida, depois de ele provar que é muito mais do que um simples substituto de Vinícius.









No plano institucional, repetiu-se uma cena que reflete o clima de incerteza após dois anos sem títulos: Florentino Pérez fez questão de cumprimentar cada jogador e conversar individualmente com eles antes da partida, exatamente como fazia antes das semifinais da Liga dos Campeões no passado. A comemoração de um gol contra o Villarreal pareceu até o gol do título da décima sexta Liga dos Campeões. E até o ídolo Marcelo se juntou, de seu camarote, ao coro de "corrupção na federação".

Campanha orquestrada e falha do VAR: como a goleada se transformou em um teste existencial?

Dentro de campo, José Mourinho descobriu que sua equipe é capaz de ter a posse e o controle do jogo. No campo da arbitragem, percebeu que não é sempre vítima de perseguição, mas também beneficiado por LaLiga. Já institucionalmente, aprendeu que lançar uma campanha contra adversários externos é útil para evitar críticas internas.









A noite terminou com um paradoxo técnico escandaloso: nem o mais moderno dos estádios, equipado com centenas de câmeras, conseguiu encontrar uma imagem clara do cotovelo de Arda Güler em direção ao jogador do Sevilla, Peque, embora as reprises mostrassem a intenção com clareza. Uma partida na qual a fúria se inverteu com tamanha rapidez que chegou a provocar uma falha no sistema do VAR, exibindo apenas imagens codificadas de uma derrota esmagadora que Mourinho espera transformar em regra fixa antes do verdadeiro teste existencial: vencer o Barcelona no Camp Nou.



