Bastidores empolgantes: um sacrifício secreto por trás da ausência de Díaz no Real Madrid

Brahim Díaz segue se sacrificando pelo Real Madrid, apesar de sofrer com fortes dores musculares, já que faz questão de participar e ajudar a equipe, mesmo com a redução dos seus minutos em campo nas últimas partidas, ciente de que o novo projeto comandado por José Mourinho precisa da união de esforços de todos.

De acordo com o que noticiou o jornal espanhol "As", Díaz brilhou diante da Inter de Milão, depois de dar a assistência para o primeiro gol de Kylian Mbappé, além de um passe decisivo espetacular para Jude Bellingham no terceiro gol, após um drible marcante, apesar de o inglês ter tropeçado e não ter conseguido marcar.

Desde aquela partida, Díaz disputou apenas 22 minutos em 3 jogos, tendo ficado no banco de reservas sem entrar em campo diante do Rayo Vallecano, entrado aos 68 minutos contra o Elche, antes de voltar a permanecer com o colete de aquecimento diante do Atlético de Madrid.

Isso ocorreu em um dérbi no qual o Real Madrid apresentou um nível ruim, apesar da atuação ainda pior do árbitro Ortiz Arias, o que gerou perguntas recorrentes entre os torcedores do clube merengue, especialmente nas redes sociais: por que Brahim Díaz não joga?

A resposta remete à sua condição física, já que o jornal "As" apurou que Díaz sofre de uma lesão muscular e vem se esforçando ao máximo para estar à disposição da equipe.

Díaz materializa, assim, o significado do sacrifício pela equipe, e não se trata de algo recente, pois seu sofrimento começou há várias partidas e não desapareceu desde que surgiu, chegando a afetar sua vida diária, embora ele acredite que parar de jogar não seja uma opção disponível.

O jogador deseja continuar trabalhando e apoiando a equipe, ciente da necessidade de unir esforços no início de um novo projeto comandado por Mourinho, que, por sua vez, reconhece a dimensão do esforço que o jogador vem fazendo.

Essas circunstâncias explicam o paradoxo de o meia-atacante não ter conseguido disputar dois jogos consecutivos a não ser uma única vez, quando atuou diante da Real Sociedad e do Málaga.

Apesar da confiança que o técnico português lhe deposita e do nível que vem apresentando, as participações de Díaz não passaram, até agora, de 178 minutos, ficando atrás dele apenas Andriy Lunin e Thiago, que ainda não estreou, além de Endrick, que disputou 4 minutos, e Espi, que jogou 26 minutos.

As dores musculares continuam sendo o motivo por trás da irregularidade das participações do jogador, mas isso não o impediu de apresentar uma atuação de destaque diante da Inter de Milão na Liga dos Campeões da Europa.

O brilho de Díaz veio graças ao seu passe decisivo, além de um lance excepcional no qual driblou a defesa da equipe italiana, e ainda outro passe para Mbappé, que o craque francês não conseguiu converter em gol desta vez.

A contribuição de Díaz não parou por aí, já que foi o que mais criou chances, com 4 oportunidades, sendo 3 concretizadas, além de liderar a lista dos jogadores mais eficientes no passe no último terço do campo, após completar 15 passes.

Díaz ficou em segundo lugar no número de finalizações, com duas, completou os dois dribles que tentou realizar e venceu 5 dos 9 duelos individuais, além de sua velocidade máxima ter se aproximado dos 32 quilômetros por hora, e a precisão dos seus passes ter chegado a 93%.

De modo geral, o jogador marroquino ofereceu uma exibição notável, apesar do seu sofrimento físico.

Nunca pensou em partir

Esses lampejos de destaque contribuíram para que Mourinho confirmasse sua confiança em Brahim Díaz, depois que o técnico português já dispunha de relatórios extremamente positivos sobre o jogador, tanto no que diz respeito ao seu nível dentro de campo quanto ao que apresenta diariamente na cidade esportiva de Valdebebas.

Mourinho não levou muito tempo para constatar isso, pois Díaz marcou, durante a pré-temporada, um gol espetacular que garantiu ao Real Madrid o título da Taça Teresa Herrera.

O gol veio depois que o jogador recebeu um passe de Lunin de uma distância de 45 metros com o peito, avançou com a bola e finalizou a jogada com sucesso, em um lance que trouxe mensagens claras dentro de campo.

A forte concorrência não foi motivo para desanimar Díaz, que está acostumado a enfrentar dificuldades, já que o Real Madrid contratou no verão Diomande por 125 milhões de euros, enquanto Mourinho considera que Arda Güler ainda está mais próximo de jogar na posição de armador do que na de meio-campista.

Endrick também pode aparecer pelo lado direito do campo, mas Díaz nunca pensou em partir, apesar dessas circunstâncias, e o clube tampouco o informou sobre a necessidade de sair, muito pelo contrário.

E com o surgimento dos problemas físicos, o jogador optou por continuar se sacrificando pela equipe.



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