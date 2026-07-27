O Real Madrid está prestes a fechar a contratação do marfinense Yan Diomande, extremo do Leipzig, depois de ter chegado a um acordo com o clube alemão, num negócio cujo valor pode atingir cerca de 120 milhões de euros, enquanto o Paris Saint-Germain abandonou a corrida pela contratação do jogador.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o Barcelona já se tinha informado, há vários meses, sobre a situação de Yan Diomande, mas acabou por desistir do negócio.

Os responsáveis do clube catalão aproveitaram a boa relação com o Leipzig, na sequência do negócio de Dani Olmo, e contactaram a direção do clube alemão para se inteirarem da situação do jogador.

O Leipzig assegurou, na altura, que não pretendia vender um jogador que havia contratado recentemente, a não ser em caso de uma proposta excecional.

O clube alemão fixou ainda o valor do jogador em mais de 100 milhões de euros, um número que o Barcelona nem sequer considerou discutir, antes de os acontecimentos superarem todas as expectativas, com o Real Madrid disposto a pagar uma quantia avultada para concretizar o negócio.

O Barcelona realizou reuniões com os representantes do jogador durante os meses de abril e maio, depois de o avançado ter feito uma época de destaque no campeonato alemão, na qual marcou 13 golos e deu 10 assistências em 36 jogos.

Contudo, depois de o Barcelona perceber que o Leipzig não abria mão do jogador, o clube catalão trabalhou pela permanência de Marcus Rashford, antes de decidir, por fim, contratar Anthony Gordon por 70 milhões de euros, mais 10 milhões de euros em variáveis, um negócio que Hansi Flick preferia.

O nome de Diomande também foi associado ao Atlético de Madrid, após os contactos do Barcelona, e no final da época o extremo recebeu propostas da Premier League inglesa e da liga francesa.

O Paris Saint-Germain chegou também a um acordo com o jogador, mas não conseguiu concluir as negociações com o Leipzig.