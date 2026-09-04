Bastidores do mercado: astro do Bayern de Munique recusou transferência para o Manchester City

Um jogador do Bayern de Munique recusou uma consulta do Manchester City sobre a possibilidade de se transferir para o clube inglês durante a última janela de transferências do verão, preferindo permanecer no clube bávaro, segundo um relatório da imprensa alemã.

De acordo com o site "Sport 1", Aleksandar Pavlovic estava na lista de desejos do City, que estava disposto a pagar até 100 milhões de euros para contar com os serviços do jogador da seleção alemã, mas Pavlovic rejeitou a ideia de deixar o Bayern.

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O contrato de Pavlovic com o clube bávaro vai até 2029, e o jogador de 22 anos não estava interessado em uma saída antecipada, por isso o Manchester City acabou não apresentando uma proposta oficial para contratá-lo.

Pavlovic é uma das peças fundamentais do elenco do Bayern, sob o comando do técnico Vincent Kompany. O Manchester City fez a primeira consulta sobre a possibilidade de contratá-lo na primavera, e a diretoria do Bayern estava a par dessa movimentação.

Durante a Copa do Mundo de 2026, o clube inglês voltou a consultar novamente sobre o jogador, mas o internacional alemão não quis pensar na transferência naquele momento. Após o fim do torneio, e com a evidente necessidade do Manchester City de repor seu astro Rodri, o jogador do Bayern de Munique optou por permanecer no clube.

Pavlovic joga pelo Bayern desde 2011 e, como um dos filhos da academia do clube, passou por diversas categorias de base antes de integrar oficialmente o elenco do time principal, em 2023.

O jogador da seleção alemã disputou 102 partidas com o time principal do Bayern de Munique, nas quais marcou 8 gols e deu 6 assistências, enquanto o site "Transfermarkt" estima seu valor de mercado em cerca de 90 milhões de euros.

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