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Uma reportagem divulgada nesta segunda-feira revelou um caminho livre diante de Gianni Infantino para se tornar presidente da Fifa por mais um mandato.

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O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que faltam menos de 72 horas para o prazo final estabelecido pela Fifa para a apresentação das candidaturas à presidência.

A próxima quarta-feira, dia 18 do mês corrente, é a data limite e, salvo surpresas de última hora, todos os indícios apontam que Gianni Infantino terá um caminho claro para sua reeleição em março de 2027.

E isso acontece apesar da polêmica que surgiu em torno de sua intenção de vender parte dos direitos de transmissão das partidas da Copa do Mundo a investidores externos no verão passado.

Porque, no momento atual, e salvo surpresas de última hora, há apenas uma alternativa que poderia competir com o atual presidente. Trata-se de Kozo Tashima, ex-jogador internacional japonês e presidente da Federação Japonesa de Futebol.

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Mas, para conseguir isso, ele precisará do apoio de algumas das federações europeias filiadas à União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) para atingir o número mínimo exigido de cinco candidatos, conforme os regulamentos da Fifa.

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Todos os demais nomes que foram mencionados estão descartados, incluindo o ex-jogador suíço do Tottenham, Ramon Vega, e o ex-técnico francês do Arsenal, Arsène Wenger. Wenger nunca cogitou dar esse passo.

Os opositores de Infantino viam Wenger como um candidato ideal, graças à sua fama mundial e à sua imagem associada à integridade, além de sua competência e vasta experiência.

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E, apesar de pertencer ao continente europeu, ele não está vinculado à União das Federações Europeias de Futebol (UEFA), além de ser respeitado na África e na Ásia, e de ter trabalhado durante anos com as 211 federações associadas à Fifa, na condição de diretor de desenvolvimento do futebol mundial.

O cenário de vitória por aclamação

E, se Gianni Infantino for o único candidato a apresentar sua candidatura até sexta-feira, ele será reconhecido imediatamente como presidente mais uma vez, à espera da ratificação oficial no congresso marcado para 18 de março do ano que vem, em Rabat.

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Já se Kozo Tashima decidir, ao fim e ao cabo, concorrer, será preciso aguardar para saber o resultado desse congresso no Marrocos. E o vencedor precisará do apoio de 106 federações nacionais.

E, caso seja necessário recorrer à votação, e apesar das turbulências dos últimos meses, Gianni Infantino conta com o apoio da maioria de três das seis confederações continentais na assembleia geral.

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A Confederação Africana de Futebol já deixou claro que continuará a apoiar a gestão suíça, o que representa 54 federações. O mesmo se aplica à Confederação de Futebol da Oceania, que reúne 11 federações associadas, e às outras dez federações da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

Já o campo opositor, liderado pela União das Federações Europeias de Futebol (UEFA), é o mais explícito nessa questão, e veremos quantas de suas 55 federações associadas apoiarão o atual presidente ou o rejeitarão.

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Ainda não está clara a posição final das 41 federações da Concacaf, que inicialmente se opuseram à continuidade de Infantino, nem a da Confederação Asiática de Futebol, que reúne 47 representantes. Veremos o que acontecerá nos próximos dias.