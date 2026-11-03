"Bastidores chocantes": jornalista espanhol recebe ameaças de morte por ter votado contra Yamal

José Félix Díaz, diretor do jornal espanhol "As", revelou ter sido alvo de ameaças de morte e de uma campanha de ofensas e incitação, em razão de suas escolhas na votação da Bola de Ouro de 2026, após preferir o francês Kylian Mbappé ao espanhol Lamine Yamal na disputa pelo prêmio.

Díaz falou sobre os detalhes da crise durante sua participação no programa de televisão "El Chiringuito", esclarecendo que as reações ao seu voto ultrapassaram os limites da divergência esportiva e chegaram a ameaças e assédios que atingiram pessoas do seu entorno, o que despertou sua preocupação com as pessoas próximas a ele.

O jornalista espanhol afirmou que aceita as diferenças de opiniões sobre suas escolhas, mas recusa transformar a competição esportiva em justificativa para ataques e ameaças, criticando aqueles que associam o patriotismo ao voto obrigatório no jogador que carrega a nacionalidade do próprio país.

Díaz disse que não esperava a dimensão da escalada à qual foi submetido, apontando que enfrentou tentativas de denegrir sua imagem e de incitação contra ele, apesar de sua lista ter incluído 4 jogadores da seleção espanhola, na qual Mbappé apareceu em primeiro lugar, seguido por Lamine Yamal na segunda colocação.

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O diretor do "As" justificou sua escolha afirmando que o nível geral apresentado por Mbappé foi melhor do que o desempenho de Yamal, de acordo com sua avaliação técnica, ressaltando que o voto para a Bola de Ouro está sujeito à convicção do jornalista e à sua apreciação sobre os níveis dos jogadores, e que não existe regra que o obrigue a conceder seu voto a um compatriota.

Ao encerrar sua fala, Díaz revelou ter recebido ameaças de morte, afirmando que não lhes dá atenção, apesar de sentir decepção com as posturas de alguns de seus colegas, ressaltando ao mesmo tempo o seu orgulho por sua profissão e por ser membro do júri da Bola de Ouro, e que não hesitaria em escolher o mesmo caminho profissional novamente.