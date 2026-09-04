Bastidores agitados no vestiário do City antes de fechar a contratação de Enzo

Enzo Maresca, técnico do Manchester City, revelou que vários jogadores do elenco estavam ansiosos para saber se Enzo Fernández se juntaria ao clube nos últimos dias da janela de transferências, tamanho o desejo de atuar ao seu lado.

A dupla já havia trabalhado junta no Chelsea, antes de o internacional argentino de 25 anos deixar os Blues rumo ao Manchester City por 125 milhões de libras esterlinas no último dia do mercado, um recorde britânico compartilhado.

Maresca garantiu que Fernández está "pronto" para fazer sua estreia pelo Manchester City diante do recém-promovido Coventry City, no sábado, pela Premier League, no estádio Etihad.

Maresca disse em coletiva de imprensa: "Conheço bem o Enzo e sei o que ele pode oferecer ao time. Ele é um jogador vencedor, tem mentalidade de vitória e sabe como vencer após ter conquistado a Copa do Mundo e o Mundial de Clubes."

Maresca havia nomeado Fernández capitão no Chelsea, mas confirmou a escolha de Rúben Dias como novo capitão do Manchester City, sucedendo Bernardo Silva, que deixou o clube no verão, enquanto Erling Haaland, Marc Guéhi e Gianluigi Donnarumma integram o grupo de lideranças.

Maresca prosseguiu: "Acabei de dizer que ele é um vencedor, e quando você faz parte de um time e chega outro jogador com mentalidade de vitória, todos ficam sempre felizes."

E acrescentou: "Posso garantir a vocês que, nos últimos quatro ou cinco dias, havia quatro ou cinco jogadores do elenco perguntando se ele viria ou não, porque queriam tê-lo conosco."

E completou: "É muito importante que ele esteja conosco, e estamos 100% felizes com isso."

Durante uma entrevista exclusiva divulgada pelo clube na quinta-feira, Fernández declarou que sempre "sonhou em estar em um clube do tamanho do Manchester City", o que foi interpretado como uma desvalorização de seu antigo clube, o Chelsea.

O desejo categórico de Fernández era deixar Stamford Bridge desde o início do ano, e as conversas com o técnico Xabi Alonso neste verão não conseguiram mudar sua opinião.

Alonso disse: "No futebol acontecem muitas coisas. Tivemos conversas com o Enzo, sempre marcadas pelo respeito. O que ele ofereceu ao clube foi excelente, mas agora é hora de seguir em frente."

Alonso acrescentou: "Temos jogadores com qualidade em cada posição, e agora estamos prontos para começar."

O Manchester City gastou um valor recorde na janela de transferências, 458 milhões de libras esterlinas em novas contratações, incluindo 327 milhões de libras esterlinas para renovar o meio-campo com a chegada de Fernández, Elliot Anderson e Ayoub Bouaddi.

O clube também contratou os pontas Ilimane Ndiaye e Alan, além do goleiro reserva Gerónimo Rulli como outros jogadores para o time principal, apesar de ter recuperado mais de 300 milhões de libras esterlinas com a venda de jogadores.

Maresca acrescentou: "Estou muito satisfeito com o esforço feito pela diretoria, pelo presidente Khaldoon Al Mubarak e pelo diretor de futebol Hugo Viana. Muito satisfeito."

E concluiu: "Nos últimos dias, chegaram Ilimane e Enzo, e agora o elenco está completo e está tudo certo. Agora é hora de trabalhar."



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