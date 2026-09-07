Dos alto-falantes ecoava "Durch den Monsun", do Tokio Hotel, e, ao som da música da equipe, as jogadoras alemãs de basquete saltitavam pela quadra de Berlim e eram festejadas pelos torcedores. No duelo decisivo contra Mali, o time do técnico da seleção Olaf Lange manteve a calma e garantiu a melhor posição possível de largada para a fase final.

No último jogo da fase de grupos, a anfitriã venceu por 83 a 58 (49 a 32) após uma atuação convincente, e a recompensa foi o segundo lugar no Grupo A, atrás da favorita Espanha. Já na terça-feira (20h45/MagentaTV), a equipe enfrenta a Coreia do Sul na fase qualificatória para as quartas de final.

"Estou muito feliz com a forma como evoluímos. Agora o sucesso também chegou", disse Lange na Uber Arena lotada à MagentaTV e já olhou diretamente para frente. "Agora precisamos nos reorganizar de novo. A Coreia do Sul é uma boa equipe."

Antes da decisão do grupo, a situação era emocionante, já que as quatro equipes somavam três pontos após dois jogos, com uma vitória e uma derrota cada. A seleção alemã ainda podia subir ao primeiro lugar, mas também podia terminar na quarta colocação. Como a Espanha venceu o Japão à noite no jogo paralelo (79 a 59), não havia mais chance de conquistar a liderança do grupo, mas o objetivo intermediário foi alcançado.

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Dennis Schröder, torcedor ilustre, vê bom início do time alemão

Depois da dura derrota na estreia para as espanholas (53 a 83) e da recuperação contra o Japão (74 a 58), a missão era terminar o mais à frente possível na tabela, e para isso a segunda vitória no torneio era obrigatória. "Temos que ser o agressor desde o início", disse Frieda Bühner, cestinha contra o Japão.

Diante dos olhos do capitão campeão mundial Dennis Schröder, presente à beira da quadra como torcedor ilustre, o início deu certo. A defesa controlava bem Mali, Leonie Fiebich converteu cedo a primeira bola de três, e a equipe alemã abriu 15 a 7 (6'). Mas veio uma fase de fraqueza, com erros em excesso. Assim, Alexis Peterson, de volta após o intervalo contra o Japão por causa de uma infecção, cometeu duas perdas de bola rápidas.

Luisa Geiselsöder, que até então ainda não havia engrenado no torneio, mostrou sua melhor atuação e teve aproveitamento perfeito no primeiro tempo. Bühner também brilhou e, com sua segunda bola de três seguida, abriu a primeira vantagem de dois dígitos (40 a 29/16'). Agora quase tudo funcionava; de fora, Alexandra Wilke e Marie Gülich também acertaram, e depois novamente a cestinha Bühner (21 pontos).

Luisa Geiselsöder encaminha a vitória

"Você quer melhorar a cada jogo, e é isso que elas estão fazendo", disse Schröder no intervalo, elogiando a "atmosfera incrível" criada pelos 12.550 espectadores. No segundo duelo contra Mali, depois de um amistoso entre seleções em 2007 em Saarlouis, a equipe alemã também não vacilou após a volta do vestiário.

As africanas, que na segunda rodada haviam derrotado a Espanha de forma sensacional (82 a 73), não conseguiram responder à grande energia do time de Lange. Geiselsöder encaminhou cedo a vitória com outra bola de três (56 a 37/25'). "Foi uma sensação ótima. Foi um basquete muito bom", disse a jogadora da WNBA.

Se o time alemão vencer a Coreia do Sul, terceira colocada do Grupo B, na fase de playoffs, enfrentará a Bélgica nas quartas de final. A campeã europeia de 2023 e 2025 venceu o Grupo C sem derrotas.