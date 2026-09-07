Dos alto-falantes ecoava "Durch den Monsun", do Tokio Hotel; ao som da música da equipe, as jogadoras da seleção alemã de basquete saltitavam pela quadra de Berlim e eram celebradas pelos torcedores. No confronto decisivo contra Mali, o time do técnico da seleção, Olaf Lange, manteve a calma e garantiu a melhor situação possível na briga por uma vaga na fase final.

No último jogo da fase de grupos, a anfitriã venceu por 83 a 58 (49 a 32) após uma atuação convincente, e a recompensa foi o segundo lugar do Grupo A, atrás da favorita Espanha. Já na terça-feira (20h45/MagentaTV), a equipe enfrenta a Coreia do Sul na fase qualificatória para as quartas de final.

"Estou muito feliz com a forma como evoluímos. Agora o sucesso também apareceu", disse Lange na Uber Arena lotada, em entrevista à MagentaTV , e já projetou o próximo desafio. "Agora precisamos nos reorganizar de novo. A Coreia do Sul é uma boa equipe."

Antes da decisão do grupo, a situação era emocionante, já que as quatro seleções somavam três pontos após dois jogos, com uma vitória e uma derrota cada. Para a equipe alemã, ainda havia a possibilidade de terminar em primeiro, mas também de permanecer em quarto. Como a Espanha venceu o Japão à noite no jogo paralelo (79 a 59), já não havia mais chance de conquistar a liderança do grupo, mas o objetivo intermediário foi alcançado.

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Torcedor ilustre, Dennis Schröder vê bom início da equipe da DBB

Após a dura derrota na estreia para as espanholas (53 a 83) e a reação contra o Japão (74 a 58), a missão era terminar o mais à frente possível na tabela, e para isso a segunda vitória no torneio era obrigatória. "Temos que ser o agressor desde o começo", disse Frieda Bühner, cestinha contra o Japão.

Diante dos olhos do capitão campeão mundial Dennis Schröder, presente à beira da quadra como torcedor ilustre, o início foi positivo. A defesa controlou bem Mali, Leonie Fiebich converteu cedo a primeira bola de três, e a equipe alemã abriu 15 a 7 (6'). Mas depois veio um momento de fraqueza, com erros em excesso. Assim, Alexis Peterson, de volta após ficar fora no segundo tempo contra o Japão por causa de uma infecção, cometeu duas perdas de bola rápidas.

Luisa Geiselsöder, que até então ainda não havia engrenado no torneio, teve sua melhor atuação e foi perfeita no primeiro tempo. Bühner também brilhou e, com sua segunda bola de três consecutiva, colocou pela primeira vez a vantagem em dois dígitos (40 a 29/16'). Nesse momento, quase tudo funcionava; de fora, Alexandra Wilke e Marie Gülich também acertaram, e depois novamente a cestinha Bühner (21 pontos).

Luisa Geiselsöder encaminha a vitória

"Você quer melhorar a cada jogo, e é isso que elas estão fazendo", disse Schröder no intervalo, elogiando a "atmosfera incrível" criada pelos 12.550 torcedores. No segundo duelo contra Mali, após um amistoso entre seleções em 2007, em Saarlouis, a equipe alemã também não vacilou depois da volta dos vestiários.

As africanas, que na segunda rodada haviam derrotado a Espanha de forma sensacional (82 a 73), não conseguiram responder à grande energia da equipe de Lange. Geiselsöder encaminhou cedo a definição da partida com mais uma bola de três (56 a 37/25'). "Foi uma sensação ótima. Foi um basquete realmente muito bom", disse a jogadora da WNBA.

Se a equipe da DBB vencer a Coreia do Sul, terceira colocada do Grupo B, na fase de playoffs, enfrentará a Bélgica nas quartas de final. A campeã europeia de 2023 e 2025 venceu o Grupo C sem derrotas.