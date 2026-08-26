O Barcelona anunciou, nesta quarta-feira, a assinatura de um novo contrato de patrocínio com uma companhia aérea egípcia, com duração de três temporadas, até o fim da temporada 2028/2029, em um passo que fortalece a presença do clube catalão no mercado egípcio e na região do Oriente Médio e da África.

A parceria surge em um momento marcante para a torcida egípcia, coincidindo com a presença do jovem atacante Hamza Abdel Karim no elenco do time principal do Barcelona, após sua transferência vinda do Al Ahly.

Apesar de não haver nada que confirme que a transferência de Hamza Abdel Karim tenha sido a causa direta da assinatura do contrato, a presença de um jogador egípcio no elenco do time principal provavelmente contribuiu para aumentar o interesse do mercado egípcio pelo Barcelona e atrair mais atenção para o clube catalão dentro do Egito, especialmente diante da enorme popularidade que o Barcelona desfruta entre os torcedores egípcios.

De acordo com o contrato, a companhia aérea egípcia se torna a transportadora aérea oficial e exclusiva do Barcelona, enquanto a parceria abrange o time principal de futebol masculino, além das equipes de basquete e de handebol.

O logotipo da companhia aérea egípcia vai aparecer na camisa do Barcelona?

O Barcelona esclareceu que o logotipo da empresa egípcia não aparecerá na camisa do time principal de futebol, conforme o previsto no contrato anunciado.

No entanto, o logotipo da empresa aparecerá na parte frontal da camisa da equipe de handebol durante as partidas.

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Barcelona amplia sua presença no Egito

O clube catalão afirmou que o contrato representa uma oportunidade de expandir o alcance de sua marca e chegar a novos mercados, com foco especial na região do Oriente Médio e da África, onde o Barcelona possui uma grande base de torcedores.

Marc Broix, diretor de patrocínios globais do Barcelona, disse que a cooperação com a empresa egípcia representa um "passo natural" no âmbito da expansão do clube, destacando o desejo do Barcelona de transmitir seus valores e sua paixão aos seus torcedores no Oriente Médio e na África.

Por sua vez, a empresa egípcia considerou o contrato uma conquista importante em sua história, especialmente por unir sua trajetória de cerca de 95 anos ao prestígio mundial de que o Barcelona desfruta.

A nova parceria surge no momento em que o Barcelona segue fortalecendo sua presença comercial na região, enquanto a presença de Hamza Abdel Karim no time principal confere uma nova dimensão egípcia à relação do clube com o mercado local, podendo representar um fator adicional de atração para os torcedores e as empresas egípcias.

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