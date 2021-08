Basel pede R$ 92 milhões por atacante ex-Palmeiras e afasta interessados

Clube suíço só aceita vender Arthur Cabral por 15 milhões de euros (R$ 92,67 milhões na cotação atual). Possíveis interessados se afastam do atacante

Arthur Cabral despertou interesse de alguns clubes da Europa no mercado da bola. No entanto, a pedida do FC Basel impede que o atleta faça uma transferência nesta janela europeia. O clube da Suíça deseja 15 milhões de euros (R$ 92,67 milhões na cotação atual) para liberá-lo em definitivo, o que é visto como um montante elevado por eventuais interessados.

Bayer Leverkusen e PSV foram alguns dos clubes que demonstraram interesse na aquisição do atleta, mas nem sequer se aproximaram do que é solicitado pelos suíços. Até o momento, a maior oferta apresentada foi na casa de 10 mihões de euros (R$ 61,78 milhões na cotação atual), o que não agrada aos suíços.

Uma das justificativas dos interessados para não se aproximar do que o FC Basel solicita no mercado da bola é a qualidade técnica da liga suíça. Os clubes alegam que o futebol no país está abaixo do que é praticado em competições mais badaladas. Desta forma, pretendem pagar um valor inferior por sua aquisição.

Em que pese as críticas ao futebol suíço, Arthur Cabral tem se destacado com boas atuações. O atacante já soma nove gols e seis assistências em sete partidas disputadas na temporada e surge como o principal nome da equipe. As suas duas primeiras temporadas também tiveram destaque. Ele fez 39 jogos, com 18 gols e seis assistências, em seu primeiro ano, e marcou 20 vezes e deu três passes para gols em 35 compromissos na campanha seguinte.

Comprado por 4,4 milhões de euros (R$ 26,7 milhões à época), o atleta de 23 anos assinou contrato até junho de 2023. Os valores de sua aquisição foram divididos em quatro parcelas semestrais e idênticas. As três primeiras já foram quitadas, em julho de 2020, janeiro de 2021 e julho de 2021. A última está prevista para dezembro deste ano.

Briga nos bastidores



Arthur Cabral defendeu Ceará e Palmeiras no Brasil (Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)

O percentual de Arthur Cabral causa discussão nos bastidores. À época, o combinado era a venda de 70% dos direitos econômicos do jogador por 4,4 milhões de euros. Desta forma, o Palmeiras manteria 15%, e o Ceará teria um percentual idêntico.

Entretanto, o Palmeiras alega que foi negociada a totalidade dos direitos econômicos, com os paulistas mantendo 30% da mais-valia sobre uma eventual transferência do atacante.

O Ceará contesta a situação do Palmeiras e aguarda a negociação de uma futura transação para cobrar o antigo parceiro sobre o caso. Ainda não há decisão a respeito do que será feito.