Bas Nijhuis considera que Jorthy Mokio deveria ter recebido cartão vermelho pela falta em Noé Lebreton durante Ajax x NEC, afirmou o árbitro no bar do programa Vandaag Inside.

Com o Ajax vencendo por 1 a 0, Mokio derrubou Lebreton dentro da própria área. Naquele momento, o jogador do NEC poderia chutar a bola para o gol vazio.

"A bola chega aqui e ele é segurado. Depois, pode finalizar. Então é preciso perguntar: naquele momento, ele poderia chutar livremente para o gol?", começa Nijhuis.

"Ele poderia finalizar livremente, então é cartão vermelho", conclui o árbitro de Twente. Tjaronn Chery converteu o pênalti e definiu o placar final em 1 a 1.

Nijhuis concorda, porém, com o cartão amarelo recebido por Abdellah Ouazane pela falta em Bryan Linssen. "É um pé sobre o outro, com as travas apontadas para baixo. O amarelo é a decisão correta."

Nijhuis também tem uma opinião clara sobre os dois cartões amarelos de Ryan Gravenberch contra o Manchester City (0 a 3). "O primeiro, sim, dá para marcar. Ele põe o pé sobre o de Eliott Anderson."

"Mas o segundo não é nada. Não é uma entrada imprudente e também não é um ataque promissor. Ele mal toca no adversário. Isso não é para um segundo cartão amarelo", afirma Nijhuis.