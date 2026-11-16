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A pesada derrota para a Dinamarca impôs uma realidade difícil à seleção portuguesa, já que os desdobramentos do resultado se misturaram ao clima tenso que marcou a noite de homenagem a Cristiano Ronaldo em Braga. Com isso, o próximo duelo contra o País de Gales se tornou um novo teste para a equipe em mais de um aspecto.

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Na entrevista coletiva que antecedeu o duelo contra o País de Gales, marcado para amanhã, no encerramento da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa, Rúben Neves se viu diante de perguntas que não se afastaram muito da questão que persegue a seleção desde a ausência de seu capitão histórico. O jogador expressou sua posição sobre a continuidade da polêmica em torno de Ronaldo e o impacto dela no ambiente do grupo.

Neves foi questionado: "Cristiano continua muito presente, e até hoje ouvimos declarações da mãe dele falando sobre a falta de respeito de alguns companheiros com ele. Mas a pergunta é: quando essa polêmica vai acabar?"

De acordo com um vídeo publicado pelo jornal português Record, Rúben Nevir afirmou que a polêmica constante em torno de Cristiano Ronaldo e de sua ausência na seleção não afeta a concentração dos jogadores nem o desempenho deles em campo.

O jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, acrescentou que o problema não está apenas na repetição das perguntas, mas também na associação dos resultados da seleção à presença ou à ausência de Ronaldo. "Não sei se vamos conseguir nos concentrar no nosso trabalho sem comparações constantes, como se a vitória de Portugal significasse que não sentimos falta do Cristiano, enquanto a derrota significasse que sentimos falta dele", explicou.

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O jogador português ressaltou que esse clima não se reflete negativamente no desempenho do grupo, dizendo que os atletas da seleção não sentem que o barulho da mídia em torno do caso afete o que apresentam em campo.

Para ele, o fim da polêmica depende de pararem as perguntas e as entrevistas sobre o assunto, e o próprio Ronaldo poderia resolver a questão com a divulgação de um comunicado que ponha fim à discussão sobre seu futuro na seleção nacional.

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Neves garantiu que o grupo expressou agradecimento e reconhecimento a Ronaldo por tudo o que ele fez pelo futebol português e acrescentou: "Quando a trajetória dele na seleção chegou ao fim, nós agradecemos muito a ele, e somos extremamente gratos por tudo o que ele fez pela seleção e pelo futebol português".

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Ele explicou que o momento atual exige que os jogadores assumam a responsabilidade de representar Portugal, independentemente dos resultados. Segundo Neves, a seleção não era a melhor do mundo só por ter vencido quatro jogos na fase final, assim como não é a pior por causa da última derrota.

Ele reforçou que todos os jogadores têm experiência e profissionalismo suficientes para lidar com este momento e que a responsabilidade agora é deles de liderar a seleção e levá-la adiante, sem se preocupar constantemente com o que acontece fora de campo. Ronaldo anunciou, em 5 de novembro, sua aposentadoria da seleção após uma trajetória de 23 anos, na sequência da forte crise que surgiu entre ele e o técnico da seleção portuguesa, Jorge Jesus, por causa do que Ronaldo chamou de "quebra do acordo" firmado entre os dois sobre suas participações na seleção. Jesus, por sua vez, negou estar arrependido após a decisão de CR7 de se aposentar.

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