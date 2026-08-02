Josep Maria Bartomeu, ex-presidente do Barcelona, elogiou o egípcio Hamza Abdel Karim, atacante da equipe catalã, ressaltando que o jovem jogador representa um dos elementos mais destacados nos quais o clube aposta para o futuro.

Hamza Abdel Karim havia marcado dois gols em sua estreia pelo Barcelona no amistoso contra o Birmingham City, disputado na última sexta-feira, antes de a equipe catalã perder nos pênaltis.

Bartomeu afirmou, em declarações ao canal "On Sport Max": "Hamza Abdel Karim possui um enorme talento, e é um jogador importante para o clube no futuro. Além disso, ele tem uma mentalidade diferenciada que o ajuda a evoluir e a dar o melhor de si no próximo período".

Sobre a possibilidade de o Barcelona contratar Mohamed Salah durante seu período à frente do clube, Bartomeu explicou que o astro egípcio estava na lista dos melhores jogadores do mundo, mas apontou a dificuldade de concretizar o negócio diante da existência do tridente ofensivo formado por Lionel Messi, Neymar e Luis Suárez.

O ex-presidente do Barcelona disse: "Quando eu era presidente do Barcelona, era necessário que o clube buscasse contratar os melhores jogadores do mundo, e Mohamed Salah era um jogador lendário, apresentou níveis excelentes com o Liverpool e alcançou diversos recordes".

E acrescentou: "Mohamed Salah é um jogador diferente e de alto nível, e conseguiu criar uma escola própria dentro do Liverpool, mas era difícil contratá-lo naquele período por causa da presença de Lionel Messi, Neymar e Luis Suárez".

O elogio de Bartomeu a Hamza Abdel Karim ocorre diante do início marcante do jogador egípcio com o Barcelona, onde ele continua tendo sua chance de provar suas capacidades, em meio à esperança de que se torne um dos elementos fundamentais no futuro da equipe catalã.

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