Bartomeu fala do futuro do Barcelona e se nega a comentar sobre Neymar

Presidente do clube catalão diz que respeita o PSG em meio a rumores do retorno do brasileiro ao Camp Nou

Após o PSG apontar que Neymar está feliz no PSG, o presidente do Barcelona, Josep Bartomeu, tratou de afastar os rumores de Neymar no clube catalão.

Em entrevista ao jornal 'Sport', o dirigente preferiu não falar muito sobre o assunto e exaltou o seu atual elenco.

"Nós não falamos sobre jogadores de outras equipes. Respeitamos o PSG. Temos uma grande equipe, grandes jogadores, e nós temos o melhor jogador do mundo como Messi. Temos garantidos muitos anos de bom futebol", disse.



Vale lembrar que Neymar deixou o Camp Nou em 2017 em uma transação recorde de 200 milhões de euros.

Novas contratações

Bartomeu também comentou sobre a busca do clube por um atacante.

"Em cada janela há oportunidades, os clubes estão observando o que acontece com os jogadores, com as equipes e, neste caso, nesta janela de janeiro há muitos movimentos, mas também no verão. Planejamos a temporada pensando não só no presente, mas também no futuro. O que fazemos agora? Bem, vamos melhorar para o presente e o futuro ", oncluiu.